Un avión privado se estrelló durante este domingo en el estado de Florida y causó la muerte de nueve personas de Estados Unidos. La aeronave cayó en una zona residencial del condado de Palm Beach, a pocos kilómetros de la residencia privada del presidente Donald Trump, tras sufrir una pérdida de altitud.

Los registros de las comunicaciones revelaron que los pilotos lanzaron una advertencia antes del impacto fatal. Mientras el vuelo avanzaba, la tripulación reportó turbulencias y formación de hielo en los equipos.

El último mensaje de los pilotos antes de la tragedia

La aeronave inició un descenso abrupto de 20.000 pies por minuto y los operadores declararon una emergencia en pleno trayecto. Así, la situación se tornó crítica mientras los tripulantes intentaban maniobrar el aparato en medio de una caída vertical.

En este contexto, uno de los pilotos pronunció una frase que anticipó el desenlace fatal del vuelo: “Emergencia, emergencia, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto. Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo”.

De esta manera, aunque los oficiales de abordo intentaron evitarlo, los esfuerzos resultaron inútiles y la nave impactó contra el suelo provocando una enorme explosión.

Cómo sigue la investigación del fatal accidente

El accidente aéreo dejó un saldo total de nueve personas fallecidas tras el violento impacto en tierra. Por esta razón, el gobernador de Florida, el republicano Ron de Santis, describió el episodio como un “choque cataclísmico” que dejó un “profundo cráter al lado del camino”.