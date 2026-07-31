Mantener una casa cálida durante los meses más fríos no depende únicamente de la potencia del sistema de calefacción. La elección del equipo adecuado y, sobre todo, el lugar donde se instala pueden tener un impacto decisivo en el confort diario y en el consumo de energía. Cada ambiente presenta necesidades distintas según su tamaño, uso y nivel de circulación de personas.

Por eso, especialistas recomiendan analizar la vivienda como un verdadero “mapa del calor”. Identificar cuáles son los espacios donde se pasa más tiempo, qué sectores suelen perder temperatura con mayor facilidad y qué habitaciones requieren un refuerzo térmico permite elegir la ubicación más conveniente para cada calefactor. Un living familiar, un dormitorio o un área de trabajo, por ejemplo, demandan estrategias diferentes para lograr una calefacción eficiente.

Qué calefactor conviene según el ambiente

En espacios amplios o de circulación frecuente, conviene priorizar equipos capaces de distribuir el calor de manera más pareja. En cambio, en ambientes chicos o de uso puntual, pueden funcionar mejor soluciones de respuesta rápida, pensadas para elevar la temperatura en menos tiempo.

La eficiencia no depende solo del tipo de calefactor, sino también de cómo se utiliza. Cerrar puertas y ventanas, evitar filtraciones de aire, mantener una temperatura moderada y apagar el equipo cuando el ambiente ya alcanzó el confort deseado ayudan a reducir el consumo energético.

Dónde ubicar el calefactor para aprovechar mejor el calor

La ubicación también es fundamental. Los equipos deben colocarse en zonas despejadas, lejos de cortinas, muebles u objetos inflamables, y en puntos donde el calor pueda circular sin obstáculos. En ambientes con mala aislación o ventanas grandes, elegir una posición estratégica puede mejorar el rendimiento.

El convector con forzador digital se presenta como una solución flexible para distintos rincones del hogar (Foto: Liliana)

A la hora de elegir un sistema de calefacción, la seguridad gana cada vez más peso. Funciones como corte por sobrecalentamiento, paredes frías, timer programable o control de temperatura permiten un uso más confiable, especialmente en hogares donde el equipo se utiliza todos los días.

En este contexto, el Convector con Forzador Digital CFB18R aparece como una alternativa versátil para distintos ambientes del hogar: cuenta con display digital, control remoto, forzador de aire, timer programable y dos niveles de potencia. La propuesta forma parte de la línea de calefacción de Liliana, que combina tecnología, diseño y seguridad. Más información en liliana.com.ar.