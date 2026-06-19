El meteorólogo Nubel Cisneros informó que a partir del martes de la próxima semana se registrará una ola de frío polar que se prolongará hasta el viernes.

“En el entorno de los 2° y por debajo de 0°, se viene muy complicado el frío, mucho viento del sector suroeste, además”, señaló, refiriéndose a las sensaciones térmicas previstas durante las jornadas.

Las autoridades y servicios meteorológicos recomiendan tomar precauciones: abrigarse adecuadamente, proteger a niños, personas mayores y mascotas, revisar calefacciones y evitar exposición prolongada al viento.

Se esperan jornadas frías durante el período señalado, con posibilidad de heladas en zonas vulnerables.