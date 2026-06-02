Adiós a las estufas de gas

Durante años, las estufas a gas fueron las protagonistas del invierno en millones de hogares. Sin embargo, el avance de nuevas tecnologías y los cambios en la forma de construir viviendas están impulsando alternativas que prometen menor consumo, más eficiencia y una calefacción mucho más rápida.

Especialistas en eficiencia energética aseguran que muchos sistemas tradicionales empiezan a quedar atrás frente a opciones modernas capaces de mantener el calor de forma más uniforme y con un gasto menor.

La nueva tecnología que reemplaza las estufas tradicionales

Una de las alternativas que más creció en los últimos años son los equipos frío/calor con tecnología inverter, presentes en la mayoría de los aires acondicionados modernos.

A diferencia de las estufas a gas convencionales, estos sistemas funcionan mediante bombas de calor: en vez de generar calor por combustión, trasladan energía térmica desde el exterior hacia el interior del hogar. Gracias a eso, logran calefaccionar ambientes en pocos minutos consumiendo mucha menos energía.

Según distintos especialistas, este tipo de tecnología puede entregar entre tres y cuatro veces más energía térmica que la electricidad que consume, algo que mejora notablemente la eficiencia frente a otros sistemas eléctricos tradicionales.

Por qué muchos expertos consideran “anticuadas” a las estufas a gas

El arquitecto técnico Jordi Martí, especializado en eficiencia energética, explicó que las estufas y radiadores fueron diseñados para viviendas antiguas que perdían muchísimo calor por paredes, ventanas y techos mal aislados.

En ese contexto, hacía falta generar temperaturas muy altas para compensar esas pérdidas. Pero las viviendas modernas tienen mejores niveles de aislamiento y requieren sistemas más estables y eficientes.

Por eso, cada vez más especialistas recomiendan tecnologías que distribuyan el calor de manera uniforme y eviten cambios bruscos de temperatura dentro de la casa.

Cuáles son las ventajas del aire acondicionado inverter para calefaccionar

Además del ahorro energético, estos equipos ofrecen varios beneficios que explican por qué tantas personas empezaron a reemplazar las estufas tradicionales:

Calientan ambientes rápidamente.

Consumen menos electricidad que muchos calefactores eléctricos.

Permiten regular la temperatura automáticamente.

También funcionan como aire acondicionado en verano.

No generan combustión ni gases dentro del hogar.

Algunos modelos pueden manejarse desde el celular.

Otro punto clave es la tecnología inverter, que ajusta la potencia según la temperatura ambiente y evita picos de consumo innecesarios.

La clave que muchos ignoran al calefaccionar la casa

Los expertos remarcan que no todo depende del aparato que se utilice. La aislación de la vivienda también juega un papel fundamental.

Cuando las paredes, ventanas y pisos conservan mejor el calor, el cuerpo pierde menos temperatura y la sensación térmica mejora incluso usando menos calefacción.

Por eso, pequeñas medidas como sellar filtraciones, usar cortinas gruesas o cerrar ambientes que no se utilizan pueden hacer una gran diferencia en el consumo final.

Las otras alternativas que reemplazan a las estufas en 2026

Además de los aires frío/calor, hay otros sistemas que empiezan a ganar popularidad en viviendas modernas: