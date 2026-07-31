El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas para distintos sectores de Entre Ríos, con vigencia durante el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto.

El fenómeno estará acompañado por lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y posibilidad de granizo.

Según el organismo, algunas tormentas podrían ser fuertes o severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos y acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 80 milímetros, aunque el registro puede ser superado de manera puntual. Las ráfagas podrían superar los 90 km/h y también se prevé caída de granizo de distintos tamaños.

Cuáles son las zonas afectadas por el temporal

La advertencia no alcanza a toda la provincia con el mismo nivel de riesgo. La actualización del SMN ubica a una parte de los departamentos bajo alerta naranja, mientras que el resto permanece bajo alerta amarilla.

Alerta naranja:

Federación

Federal

Feliciano

Concordia

San Salvador

Villaguay

Nogoyá

Diamante

Paraná

La Paz

La alerta fue emitida por el SMN. SMN

Alerta amarilla:

Colón

Gualeguaychú

Islas del Ibicuy

Tala

Uruguay

Gualeguay

Victoria

Cómo serán las tormentas y cuánto puede llover

El escenario previsto incluye tormentas aisladas fuertes y algunas severas, con abundante lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y posibilidad de granizo. Las ráfagas más intensas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los sectores alcanzados por el nivel naranja.

El acumulado estimado para todo el período bajo alerta se ubica entre 40 y 80 milímetros, aunque el SMN advierte que estos valores pueden ser superados de manera puntual. La combinación de lluvia intensa, viento y actividad eléctrica eleva el riesgo de anegamientos, caída de ramas y otros inconvenientes.

Qué significa la alerta naranja del SMN

El nivel naranja representa una situación meteorológica de peligro moderado a alto, en la que pueden producirse fenómenos capaces de generar daños y afectar las actividades habituales. La alerta amarilla, en cambio, indica fenómenos que pueden presentar capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades.

Ante este tipo de tormentas, el SMN recomienda mantenerse informado mediante sus actualizaciones oficiales y extremar las precauciones durante los momentos de mayor intensidad, especialmente en zonas donde se esperan fuertes ráfagas, abundante actividad eléctrica y caída de granizo.