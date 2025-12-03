El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de fuertes tormentas al centro del país. Las lluvias estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento y tras unos días llegará una ola de calor en donde la sensación térmica tocará los 35°.

Cuándo llegan las tormentas

Una fuerte tormenta ingresará a Argentina durante la noche del miércoles 3 de diciembre, provenientes de la Cordillera de los Andes. Los vientos fríos generarán precipitaciones en las provincias ubicadas al este del país como Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

Se espera abundante caída de agua durante gran parte de la noche, aunque el pronóstico del clima del SMN informa que las condiciones mejorarán hacia el amanecer. Conforme pasen los días, el calor volverá a ser el protagonista y las zonas experimentarán máximas de 35°.

La ola de calor llegará el viernes 5 a la provincia de Santiago del Estero y su frontera con San Miguel de Tucumán, donde se espera hasta 37°.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Las tormentas llegarán a Buenos Aires durante la madrugada del viernes 5. Las lluvias llegarán a las localidades de la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea. La temperatura estimada para estas zonas será una mínima de 14° y una máxima de 22°.

Cómo estará el clima en CABA durante la semana

El Servicio Meteorológico informó que las condiciones climáticas para la Ciudad de Buenos Aires: