Decretan feriado y habrá fin de semana largo XL: confirman dos días de descanso extra para estos trabajadores.

El calendario de feriados 2026 sumará una jornada especial el viernes 14 de agosto para determinados trabajadores de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso al combinar este asueto con el lunes siguiente.

A diferencia del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, la jornada del viernes tendrá un alcance limitado. El beneficio estará destinado a trabajadores de dos puntos específicos de la provincia, debido a celebraciones vinculadas con sus respectivas fundaciones.

Quiénes tendrán el feriado del viernes 14 de agosto

La jornada alcanzará al partido de Quilmes y a la localidad bonaerense de Bartolomé Bavio, ubicada dentro del partido de Magdalena. En ambos lugares, el día no laborable fue dispuesto por sus aniversarios fundacionales.

De esta manera, el viernes 14 de agosto podrá funcionar como una jornada adicional de descanso y quedar conectado con el feriado nacional del lunes 17. Para quienes estén alcanzados por ambas fechas, esto permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días.

Qué trabajadores podrán acceder al fin de semana largo

La medida tendrá diferentes alcances según el tipo de empleo. Para los trabajadores del sector público, el asueto implica un día libre, mientras que en las empresas privadas la posibilidad de no trabajar dependerá de la decisión de cada empleador.

También estarán alcanzados los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en las zonas donde rige la jornada extraordinaria. Por tratarse de una disposición local, el descanso no se extenderá al resto de los trabajadores de la provincia ni tendrá carácter de feriado nacional.

Todos los fines de semana largo que quedan en 2026

Día de la Soberanía Nacional: Del viernes 20 al lunes 23 de noviembre.

Día de la Virgen: Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El Gobierno ya definió el calendario oficial de feriados en 2026. A continuación, los días de descanso que habrá durante este año: