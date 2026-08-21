Disney avanza con uno de los planes de renovación más ambiciosos de los últimos años, con cambios que alcanzarán a algunos de sus parques más importantes. La compañía busca actualizar espacios tradicionales y sumar nuevas experiencias basadas en algunas de sus franquicias más populares.

El proyecto fue presentado durante el evento D23, realizado en Anaheim, California, donde Disney adelantó parte de las novedades que prepara para sus complejos. Aunque Walt Disney World, en Florida, concentrará buena parte de las modificaciones, también habrá transformaciones en California, París, Tokio, Hong Kong y Shanghái.

Entre los anuncios que más llamaron la atención aparece la creación de Villain’s Land en Magic Kingdom, una nueva zona dedicada exclusivamente a los villanos de Disney. El espacio tendrá restaurantes, tiendas y dos grandes atracciones, entre ellas una montaña rusa inspirada en Maléfica.

Las nuevas áreas que tendrá Disney World

En Magic Kingdom, además de Villain’s Land, Disney incorporará Piston Peak, una nueva zona temática basada en Cars. El sector estará ubicado en Frontierland y contará con una atracción familiar y una experiencia de carrera todoterreno ambientada entre montañas, nieve y géiseres.

Por su parte, Animal Kingdom sumará cambios en Tropical Americas con la creación de Pueblo Esperanza, un espacio que tendrá propuestas inspiradas en Encanto e Indiana Jones. También está previsto el regreso del Yeti de Expedition Everest y una nueva experiencia con un animatrónico basado en el rostro de Harrison Ford.

En Hollywood Studios, Disney confirmó la llegada de Monstropolis en 2027, mientras que EPCOT renovará Spaceship Earth para actualizar su historia y poner el foco en la conexión entre las personas durante la era digital. Además, Figment y Dreamfinder regresarán en una nueva versión de Journey Into Imagination.

Los cambios también llegarán a otros parques del mundo

La transformación no estará limitada a Estados Unidos. Disneyland París tendrá una nueva zona inspirada en El Rey León, mientras que los parques de Hong Kong y Shanghái incorporarán nuevas propuestas vinculadas con Marvel. En Tokio, por su parte, Space Mountain será renovada.

Disney también prepara The Disney Princess Experience, una propuesta interactiva centrada en personajes como Rapunzel, Tiana, Bella, Moana y Ariel. A esto se suma una nueva función que permitirá conectar Millennium Falcon: Smugglers Run con Fortnite, con misiones especiales para los visitantes que vinculen sus cuentas del videojuego.

El objetivo de Disney

Durante la presentación, Thomas Mazloum, presidente de Disney Experiences, destacó que la compañía continúa expandiendo sus parques con los fanáticos como eje central. El conjunto de proyectos apunta así a renovar atracciones clásicas, incorporar nuevas franquicias y ampliar la oferta de entretenimiento en distintos complejos alrededor del mundo.