El pueblo de "La Bella y la Bestia" queda a 2 horas de España: esta joya medieval atrae por su escenario salido de una película de Disney.

Rodeado por una muralla medieval y calles empedradas, Rothenburg ob der Tauber, en Baviera, es uno de esos destinos que parecen detenidos en el tiempo. Sus casas con entramado de madera, plazas llenas de color y su ambiente histórico lo han convertido en uno de los pueblos más pintorescos de Alemania y en un lugar que muchos comparan con los escenarios de las películas de Disney.

Situado a unas dos horas de vuelo desde España, este enclave medieval atrae cada año a visitantes de todo el mundo gracias a su casco antiguo perfectamente conservado, su patrimonio histórico y su combinación de cultura, naturaleza y tradición. En 2026, además, la ciudad celebrará el año temático “Rothenburg – Ciudad. Paisaje. Naturaleza”, una propuesta que pone en valor la estrecha relación entre el entorno natural y la historia local.

Un pueblo medieval que parece salido de una película de Disney

Rothenburg ob der Tauber se alza de forma pintoresca sobre el valle del Tauber y es considerado un auténtico testimonio vivo de la Edad Media. Su casco histórico conserva intacto gran parte de su aspecto original, con murallas, torres, iglesias y edificios históricos que transportan a otra época.

La ciudad destaca por sus características casas con entramado de madera, sus calles adoquinadas y una atmósfera que invita a pasear sin rumbo. Todo ello contribuye a una imagen de cuento que recuerda a los escenarios de películas como La Bella y la Bestia.

Además de su patrimonio arquitectónico, Rothenburg ofrece cafeterías, restaurantes, tiendas y espacios naturales para quienes buscan combinar historia y descanso. Los visitantes también pueden disfrutar de actividades como senderismo, ciclismo o paseos por las murallas medievales.

El pueblo de "La Bella y la Bestia" queda a 2 horas de España: esta joya medieval atrae por su escenario salido de una película de Disney. Ayuntamiento de Rothenburg

Los lugares imprescindibles que no hay que perderse

Plönlein, el rincón más fotografiado

Plönlein es el gran símbolo de Rothenburg ob der Tauber y uno de los lugares más reconocibles de Alemania. Este conjunto de edificios históricos se ha convertido en la imagen más famosa de la ciudad y en una parada obligatoria para los visitantes.

La muralla medieval

Recorrer la muralla completamente conservada permite contemplar la ciudad desde otra perspectiva y sumergirse en siglos de historia.

Jardín del monasterio del antiguo convento dominico

Este tranquilo espacio ofrece una muestra de la jardinería monástica medieval y constituye un refugio ideal para quienes buscan un momento de calma.

Castillo derribado

Construido en el siglo XIV y vinculado al antiguo alcalde Heinrich Toppler, combina funciones residenciales y defensivas en un entorno privilegiado del valle del Tauber.

Tour fantasma con el verdugo

Uno de los recorridos más originales de la ciudad. Durante la noche, un guía caracterizado como verdugo relata historias, leyendas y episodios oscuros del pasado local.

Salas de artesanos históricos

Este museo recrea fielmente los talleres y viviendas de los artesanos medievales, ofreciendo una visión auténtica de la vida cotidiana de la época.

Paseo por el río Tauber

Lejos del bullicio del centro histórico, permite disfrutar de la naturaleza y contemplar la ciudad desde una perspectiva diferente, especialmente en el recorrido hacia el doble puente.

Nidos de cigüeña en la Torre de San Marcos

Durante los meses de verano, las cigüeñas se instalan en la torre y aportan un encanto especial al casco antiguo.

El pueblo navideño de Käthe Wohlfahrt

Esta tienda abierta durante todo el año está dedicada exclusivamente a la Navidad y ofrece una amplia colección de adornos y decoraciones festivas.

Bóveda histórica con mazmorra estatal

Las exposiciones y representaciones permiten conocer de cerca la historia de la ciudad y algunos de sus episodios más relevantes.

El pueblo de "La Bella y la Bestia" queda a 2 horas de España: esta joya medieval atrae por su escenario salido de una película de Disney. Ayuntamiento de Rothenburg

¿Cuánto tiempo se necesita para recorrer el pueblo y cuándo conviene visitarlo?

Rothenburg ob der Tauber puede recorrerse en un solo día. Su tamaño permite conocer los principales puntos de interés en pocas horas, aunque muchos viajeros optan por prolongar la estancia para disfrutar con más tranquilidad de sus calles, monumentos y paisajes.

La ciudad tiene atractivo durante todo el año. En primavera y verano, las temperaturas son más agradables y los jardines muestran su mejor aspecto. En diciembre, el tradicional mercado navideño transforma sus calles en una auténtica postal invernal que atrae a miles de visitantes.

Además de sus monumentos y rincones históricos, Rothenburg destaca por sus especialidades culinarias, especialmente para los amantes del vino. Entre sus productos más conocidos se encuentran los tradicionales Schneeballen, unos dulces elaborados con masa quebrada que se ofrecen en diferentes variedades y sabores.