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El tiempo continuará inestable en Colombia este martes 18 de agosto , con lluvias y tormentas en diferentes puntos del territorio. El panorama se produce después de un comienzo de semana marcado por precipitaciones y condiciones climáticas adversas en varias regiones.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la jornada presentará nubosidad, lluvias y episodios de tormenta, aunque las condiciones variarán considerablemente según la región. La inestabilidad también puede favorecer fenómenos localmente más intensos durante el desarrollo de las tormentas.

Hay posibilidad de tormentas fuertes, capaces de producir actividad eléctrica, vientos fuertes e incluso granizo cuando alcanzan los niveles de mayor intensidad.

Además, los reportes meteorológicos de esta semana contemplan vientos que pueden alcanzar los 70 km/h en zonas expuestas del país, dentro de un escenario de lluvias moderadas a fuertes.

Lluvias y tormentas este martes 18: cuáles serán las zonas afectadas

Se muestran condiciones de lluvia o tormenta en distintos sectores de Colombia, especialmente sobre ciudades del centro, occidente, norte y oriente.

Entre las ciudades donde aparecen precipitaciones se encuentran Bogotá, Cali, Bucaramanga, Arauca, Puerto Carreño, Mitú, Nuquí, San José del Guaviare y Albania.

Las temperaturas también tendrán importantes diferencias. Bogotá tendrá un ambiente considerablemente más fresco, mientras que hacia el oriente las máximas podrán superar los 30 °C. Según el mapa de Meteored, Puerto Carreño y Mitú podrían alcanzar los 32 °C y San José del Guaviare los 31 °C.

Meteored

Cali y Nuquí tendrán máximas cercanas a 28 °C, mientras que Bucaramanga rondará los 28 °C y Arauca llegará aproximadamente a 30 °C.

El tiempo seguirá marcado por las lluvias en Colombia

El panorama del martes forma parte de un período de alta inestabilidad meteorológica que ya dejó lluvias durante el fin de semana y el comienzo de esta semana.

Ante episodios de tormenta fuerte, se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales, especialmente porque la intensidad de las precipitaciones, el viento y la posibilidad de fenómenos como el granizo pueden cambiar rápidamente de una zona a otra.