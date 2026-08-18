Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anticipado un “cambio de tiempo significativo” a partir de este jueves 20, con la llegada de precipitaciones, tormentas y un acusado descenso de las temperaturas después de varios días marcados por el tiempo estable y los valores elevados en España.

El organismo meteorológico explica que el cambio estará provocado por el “paso de una vaguada que atravesará rápidamente la península ibérica, acompañada de la entrada de una masa polar más fresca”. Las tormentas podrían ser especialmente intensas en el nordeste y el tercio suroriental, con riesgo de fuertes lluvias, granizo, reventones y rachas muy fuertes de viento.

Una vaguada traerá lluvias y un fuerte descenso de las temperaturas

La modificación del patrón meteorológico comenzará este jueves y dejará precipitaciones en distintas zonas del norte y el este de la Península. Según la Aemet, las lluvias serán más abundantes y persistentes en el tercio norte, mientras que las temperaturas experimentarán un descenso generalizado.

El cambio se consolidará durante el fin de semana debido “ al establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la península y al paso de un frente de lento desplazamiento, que contribuirán a inestabilizar la atmósfera, especialmente en áreas del nordeste peninsular ”.

Los termómetros alcanzarán valores algo inferiores a los habituales para esta época del año, poniendo fin al episodio de temperaturas elevadas que ha marcado los últimos días.

La Aemet anticipa desde el jueves un "cambio de tiempo significativo" con precipitaciones. (Fuente: Shutterstock).

Tormentas fuertes y riesgo de inundaciones en el nordeste

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormentas en el nordeste peninsular. La mayor probabilidad se concentra en el entorno de los Pirineos, donde la intensidad de las lluvias podría provocar inundaciones, especialmente en valles y torrenteras.

La situación será especialmente inestable en estas zonas durante el fin de semana, a medida que avance el frente y la vaguada favorezca el desarrollo de tormentas.

La Aemet anticipa desde el jueves un "cambio de tiempo significativo" con precipitaciones. (Fuente: Shutterstock).

Reventones y rachas muy fuertes también llegarán a Baleares

En el tercio suroriental de la Península, las tormentas también podrían alcanzar una intensidad elevada y generar reventones y rachas muy fuertes de viento. Estos fenómenos podrían extenderse además hasta Baleares.

La Aemet advierte de que el episodio de lluvias localmente fuertes y persistentes no será puntual. De hecho, la situación podría prolongarse hasta el lunes 24 en el extremo norte peninsular, donde se mantendrá el riesgo de precipitaciones abundantes.