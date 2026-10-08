En la previa del Día de la Madre, COTO Digital refuerza su propuesta online con promociones especiales. La compañía incorporó un innovador buscador capaz de interpretar a los usuarios, permitiendo encontrar productos de forma más rápida, simple y personalizada.

Además, desde el jueves 8 hasta el martes 13 de octubre, quienes compren en la plataforma podrán acceder a beneficios especiales en categorías ideales para regalar en el Día de la Madre, como vinos, espumantes, chocolates y bombones.

Un buscador inteligente para encontrar exactamente lo que necesitás

La experiencia de compra online está cambiando y COTO Digital apuesta a la inteligencia artificial para simplificar cada búsqueda. A diferencia de los buscadores tradicionales, esta nueva herramienta no se limita a identificar palabras clave, sino que comprende la intención detrás de cada consulta.

Esto significa que los usuarios pueden expresarse de manera natural, tal como lo harían en una conversación cotidiana. Por ejemplo, si alguien escribe “quiero preparar una torta de chocolate para el Día de la Madre”, el sistema es capaz de identificar los ingredientes necesarios y sugerir productos relacionados, ofreciendo resultados mucho más relevantes.

De esta manera, la búsqueda se vuelve más rápida, precisa y personalizada, evitando la frustración de revisar largas listas de productos que muchas veces no responden a lo que realmente se necesita.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Cómo la inteligencia artificial mejora la experiencia de compra

El nuevo buscador aprovecha información como preferencias, sugerencias y compras anteriores para ofrecer resultados adaptados a cada cliente. Gracias a esta tecnología, cada interacción se ajusta mejor a los hábitos de consumo de los usuarios, generando una experiencia más cómoda y eficiente.

La propuesta se complementa con GlorIA, la asistente virtual impulsada por inteligencia artificial. Esta herramienta permite acceder a recomendaciones personalizadas, consultar promociones bancarias vigentes y obtener información sobre sucursales cercanas.

Además, quienes necesiten inspiración para una comida o una celebración especial pueden pedir recetas directamente desde el chat. GlorIA no solo sugiere preparaciones, sino que también puede generar la lista de ingredientes y facilitar la incorporación de esos productos al carrito de compras.

Promociones especiales para celebrar el Día de la Madre

Junto con estas novedades tecnológicas, COTO presenta promociones destacadas para quienes buscan organizar un festejo o encontrar un regalo especial.

Entre el 8 y el 13 de octubre, los clientes podrán acceder a 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas, una propuesta ideal para acompañar almuerzos, cenas y brindis familiares. También estará disponible el beneficio de 3x2 en chocolates y bombones, una de las opciones más elegidas para agasajar a mamá en su día.

Estas promociones se integran a la experiencia digital para que los usuarios puedan encontrar fácilmente los productos destacados y aprovechar las ofertas vigentes desde una misma plataforma.

Nuevas herramientas que transforman el ecommerce

La estrategia tecnológica de COTO Digital va más allá del buscador inteligente. La empresa también desarrolló funcionalidades como un comparador de televisores y una calculadora de frigorías, pensadas para ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra más informadas.

Estas herramientas forman parte de un ecosistema digital donde la inteligencia artificial y la asistencia personalizada trabajan en conjunto para optimizar cada etapa del proceso de compra. El objetivo es que los usuarios encuentren lo que buscan en menos tiempo y con mayor confianza.

Con la incorporación de estas soluciones, COTO Digital apuesta a una experiencia cada vez más intuitiva, consolidando una tendencia que promete redefinir la manera en que los consumidores realizan sus compras online. La combinación de inteligencia artificial, asistencia personalizada y promociones especiales para el Día de la Madre marca un nuevo paso en la evolución del comercio electrónico.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.