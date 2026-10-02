En el marco de su mes aniversario, COTO celebra esta fecha tan especial con una nueva campaña de branding que pone en valor la relación que la compañía construye con los argentinos desde hace 56 años.

La campaña, desarrollada junto a la Agencia TBWA, parte de una idea simple pero que forma parte de su identidad: COTO conoce a los argentinos porque es parte de ellos, resumiendo el espíritu de la campaña en una frase que inmediatamente los identifica y que pone en primer plano el vínculo con las personas que forman parte de la historia de la marca: “Yo te conozco”.

De esta manera, la compañía busca continuar consolidando esta cercanía y, al mismo tiempo, potenciar nuevas maneras de conectar con quienes hoy empiezan a construir su propia relación con ella.

La campaña se extenderá hasta diciembre, funcionando como marco creativo de los próximos eventos comerciales, y tendrá una amplia cobertura en vía pública, medios gráficos y digitales, redes sociales e influencers, además de presencia en las sucursales de COTO de todo el país.

Acompañando esta propuesta en sucursales y en su ecommerce, durante todo el mes de octubre COTO celebrará junto a sus clientes con descuentos especiales tales como:

Hasta 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados.

Cuotas sin interés en seleccionados de electro, muebles, bazar, decoración, blanco, rodados, automotor, entre otros. -

Hasta 2X1 en productos seleccionados de bazar.

Hasta 35% de descuento en seleccionados de camping y librería.

Hasta 40% de descuento en etiquetas seleccionadas de Bodega.

Más de 15.000 productos en oferta.

Además de descuentos exclusivos con Comunidad Coto y muchas ofertas en productos de almacén, bebidas, congelados, perfumería y limpieza, entre otras categorías destacadas.