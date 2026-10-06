Elegir un televisor ya no depende solamente del precio. Tamaño, resolución, tipo de panel, sistema operativo y conectividad son algunas de las variables que suelen complicar la decisión de compra. Frente a ese escenario, el comercio electrónico comenzó a incorporar herramientas que ayudan a comparar opciones de manera más simple.

Con ese objetivo, COTO desarrolló un comparador que permite enfrentar distintos modelos sin abandonar la ficha del producto. La función reúne en una misma vista las principales características técnicas para que el usuario pueda identificar rápidamente las diferencias entre cada equipo.

Comparaciones más simples para decidir mejor

La herramienta forma parte de una estrategia más amplia basada en inteligencia artificial. Mientras el comparador facilita el análisis entre productos similares, el buscador no interpreta lenguaje natural.

Así, la plataforma combina herramientas con funciones diferentes: el comparador concentra las especificaciones de cada televisor, mientras que el buscador requiere consultas concretas para localizar los artículos dentro del catálogo.

El sistema también incorpora información sobre preferencias e historial de navegación para ofrecer recomendaciones más cercanas a los intereses del usuario. De esta manera, la plataforma busca reducir una de las principales dificultades del ecommerce: enfrentarse a una gran cantidad de opciones sin criterios claros para elegir.

Un ecosistema digital pensado para asistir al consumidor

Las funciones del sitio se complementan con GlorIA, la asistente virtual de COTO. A través de un chat es posible resolver consultas sobre promociones, localizar sucursales, pedir recomendaciones o solicitar recetas. Los productos pueden agregarse desde el chat con GlorIA, pero el usuario debe agregarlos.

De esta manera, el chat funciona como un espacio de orientación durante la navegación: reúne información útil y acerca opciones relacionadas, aunque la selección final y la incorporación de cada artículo quedan a cargo del usuario.

Junto con el comparador de televisores y la calculadora de frigorías, estas herramientas reflejan una evolución en la forma en que las cadenas de retail utilizan la tecnología. El objetivo ya no es únicamente ofrecer un catálogo digital, sino construir una plataforma que acompañe al consumidor antes, durante y después de cada decisión de compra.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.