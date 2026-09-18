El Gobierno modificó el sistema para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes a la Libreta AUH. ANSES podrá obtener los datos directamente de organismos públicos y, cuando no sea posible, seguirá existiendo una vía alternativa para presentar la documentación.

La forma de acreditar los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cambió. A partir de la nueva normativa, ANSES podrá verificar de manera automática el cumplimiento de los controles exigidos mediante un intercambio seguro de información con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 508/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde el 17 de septiembre.

Qué pasará con la Libreta AUH

El cambio no establece que la Libreta AUH desaparezca de manera definitiva. La normativa establece que la acreditación será automática siempre que ANSES pueda acceder a la información correspondiente.

La medida se confirmó a través del Boletín Oficial.

Cuando los datos de salud o educación no estén disponibles o necesiten ser complementados, el titular podrá presentar la documentación ante ANSES mediante los mecanismos que determine el organismo.

Cómo se verificará la salud y la escolaridad

Los requisitos dependen de la edad del niño o adolescente. Hasta los 4 años inclusive, deben estar acreditados los controles sanitarios y el esquema de vacunación obligatorio.

Desde los 5 años, además de las condiciones de salud y vacunación, se incorpora la acreditación del cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

Qué pasará con el 20% retenido de la AUH

El cambio más importante es que el 20% reservado no desaparece. El esquema de pago mantiene el 80% mensual y conserva el porcentaje restante sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Para los niños de hasta 4 años, cuando ANSES verifique automáticamente los controles sanitarios y la vacunación, el 20% reservado se liquidará automáticamente todos los meses junto con el 80% habitual.

Cuándo se cobrará el 20% para los mayores de 5 años

A partir de los 5 años también deberán acreditarse las condiciones educativas, además de las sanitarias. La nueva normativa permite que esa comprobación se realice mediante el cruce de información.

Sin embargo, la resolución establece que ANSES deberá determinar los procedimientos y los plazos para liquidar el monto reservado cuando corresponda. Por eso, todavía resta conocer cómo será concretamente el pago del 20% acumulado en estos casos.