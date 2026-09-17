Los jubilados y pensionados de ANSES tienen una alternativa para consultar cuánto cobraron y revisar los conceptos incluidos en su prestación sin necesidad de acercarse a una oficina .

El organismo permite acceder al recibo de haberes desde el celular o una computadora, por lo que todos aquellos beneficiarios que tengan dificultades para salir de sus hogares no deberán hacerse inconveniente alguno.

La gestión se realiza a través de mi ANSES, donde también se pueden consultar las liquidaciones históricas. Para ingresar es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

Cómo consultar el recibo de haberes de ANSES desde el celular

Los jubilados y pensionados pueden ingresar a la aplicación mi ANSES y consultar el último recibo disponible junto con los comprobantes correspondientes a períodos anteriores.

Los jubilados y pensionados pueden ingresar a la aplicación mi ANSES y consultar el último recibo disponible. (Foto: ANSES) ANSES

Para acceder al documento desde la app, deben seguir estos pasos:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar “Jubilación”. Entrar en “Consultar recibos de haberes”. Elegir el recibo que se quiere consultar. Presionar el ícono de descarga para obtener el documento o enviarlo al correo electrónico registrado.

La aplicación está disponible para dispositivos iPhone y Android y permite realizar la consulta sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia de ANSES.

Qué información aparece en el recibo de haberes

El comprobante permite visualizar los conceptos que componen la liquidación mensual de la jubilación o pensión.

Además del último recibo disponible, los titulares pueden consultar las liquidaciones históricas para revisar los comprobantes de períodos anteriores.

El documento obtenido a través de mi ANSES tiene validez oficial y puede utilizarse para los trámites en los que sea necesario presentar el recibo de haberes.

Cómo consultar el recibo de ANSES desde una computadora

Quienes prefieran no utilizar la aplicación también pueden acceder al recibo de haberes desde el sitio web oficial de ANSES, ingresando a la sección mi ANSES .

Para realizar la consulta online también es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que permiten ingresar al sistema y consultar la información personal.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden obtener sus recibos de haberes desde el celular o una computadora, sin necesidad de trasladarse a una oficina para realizar esta consulta.