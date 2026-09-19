Cambia el Certificado Único de Discapacidad: cuándo se debe actualizarlo y qué condiciones hay que cumplir (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente una serie de beneficios destinados a personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

El documento es fundamental para acceder a ayudas económicas, cobertura integral de salud, transporte gratuito y distintas exenciones en todo el país.

El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona y habilita el acceso a derechos establecidos por las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

Además de su validez nacional, permite realizar trámites y solicitar prestaciones específicas vinculadas a salud, educación y asistencia económica.

El trámite es voluntario y gratuito. Para acceder al mismo, una junta evaluadora interdisciplinaria oficial examina cada caso y decide si corresponde emitir el certificado.

Cambia el Certificado Único de Discapacidad: el Gobierno anunció nuevos beneficios para los titulares del CUD (foto: archivo).

Para qué sirve el CUD

Quienes obtienen el certificado acceden a la cobertura del 100% en prestaciones de rehabilitación vinculadas con la discapacidad certificada. Entre ellos, medicamentos, equipamiento y tratamientos, así como traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Además, el CUD habilita asignaciones familiares específicas, como la ayuda escolar anual y la asignación por hijo o por cónyuge con discapacidad.

Los titulares también pueden solicitar exenciones de peajes y de algunos impuestos y tasas municipales ante cada organismo.

Cómo iniciar el trámite del CUD

El trámite empieza en el sitio web Argentina.gob.ar. Allí, el solicitante completa la consulta personalizada de requisitos y responde preguntas sobre su situación.

El sistema le indica qué documentación presentar y a qué lugar debe acudir para pedir turno. La documentación básica incluye estos elementos:

Un certificado médico actualizado con diagnóstico completo, firma y sello del profesional, con no más de seis meses de antigüedad.

Estudios complementarios e informes que respalden el diagnóstico.

El DNI vigente , en original y fotocopia.

Documentos que acrediten el vínculo, cuando un tutor o representante realiza el trámite.

Según cada caso, la Junta también puede pedir la copia del carnet de obra social o prepaga, o comprobantes laborales o jubilatorios.

El CUD es un documento personal e intransferible. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Certificado Único de Discapacidad en Argentina: paso a paso, cómo es el trámite

Con los documentos reunidos, el solicitante pide turno en la Junta Evaluadora que corresponde al domicilio de su DNI . La modalidad varía según la jurisdicción: algunas gestionan el turno de forma presencial y otras habilitan portales web.

La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, permite iniciar la solicitud mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con usuario miBA. Allí, el solicitante escanea y adjunta la documentación reunida.

Un tercero puede pedir el turno si prueba su vínculo con el solicitante o su representación. Sin embargo, la persona debe presentarse personalmente el día de la evaluación.

El día del turno, el solicitante debe concurrir a la Junta Evaluadora interdisciplinaria, integrada por profesionales de la salud, la psicología y el trabajo social. El equipo revisa la documentación y determina si corresponde otorgar el CUD .

Si la Junta necesita más información, puede dejar el trámite en estado pendiente. En la Ciudad de Buenos Aires, la persona recibe entonces un formulario con lo que debe agregar y solicita un nuevo turno.

Si la resolución es negativa, el solicitante puede presentar una reconsideración dentro de los plazos legales.

Modifica el Certificado Único de Discapacidad: el Gobierno anunció nuevos beneficios para los titulares del CUD (foto: archivo)

Cómo recibir el certificado

Cuando la Junta aprueba el trámite, la persona retira el CUD en papel en el lugar donde la evaluaron. La Junta también entrega una cartilla con los derechos de las personas con discapacidad.

El CUD digital convive con el documento en papel. El sistema lo genera automáticamente para las personas mayores de 13 años que tienen CUD, cuentan con perfil en Mi Argentina y validaron su identidad.

Los padres y tutores también pueden ver el certificado digital de sus hijos menores de edad. Para eso, asocian a los chicos a su propio perfil digital en Mi Argentina.