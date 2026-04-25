En el corazón de China, la ciudad de Chongqing vuelve a captar la atención mundial con una obra que redefine la arquitectura moderna. Se trata de “The Crystal”, una estructura suspendida a 250 metros de altura que se convirtió en una de las construcciones más impresionantes del último tiempo. El proyecto forma parte del complejo Raffles City Chongqing, una “microciudad” que integra ocho torres con viviendas, oficinas, hoteles y comercios. En ese conjunto, “The Crystal” funciona como una pieza central que conecta seis de esos edificios. La estructura tiene forma de cilindro y se extiende a lo largo de 300 metros, suspendida en el aire como un puente futurista. Está sostenida por cuatro torres principales y acompañada por otras dos que superan los 350 metros de altura, lo que le da estabilidad y un impacto visual único en el skyline. Su construcción implicó un desafío técnico sin precedentes. Con más de 12.000 toneladas de acero, un peso comparable al de la Torre Eiffe. Además, el rascacielos fue ensamblado en varias partes y algunos segmentos se montaron directamente en altura, mientras que otros fueron elevados mediante un sistema hidráulico de alta precisión. Más allá de su diseño innovador, “The Crystal” también fue pensado como un atractivo turístico y de lujo. Uno de sus principales espacios es una plataforma de observación de 1.500 metros cuadrados, que incluye sectores con suelo de vidrio que permiten ver la ciudad desde el aire. El interior también cuenta con áreas verdes elevadas, conocidas como “jardines del cielo”, que ofrecen una experiencia distinta en medio de la estructura. A esto se suma una propuesta gastronómica con vistas panorámicas que la convierten en un gran atractivo turístico. Por su parte, para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el complejo incluye un club privado con servicios premium. Entre sus instalaciones se destacan piscinas infinitas y espacios diseñados para disfrutar de una de las obras de ingeniería más impactantes de la actualidad.