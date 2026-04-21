Dos de las economías más poderosas de Medio Oriente avanzan en un ambicioso proyecto para construir un tren bala que alcance los 300 kilómetros por hora y conecte dos importantes ciudades. El ferrocarril conectará las ciudades de Riad y Doha para unir las capitales de Araba Saudita y Qatar en menos de dos horas. La nueva línea ferroviaria conectará puntos estratégicos para el transporte internacional, incluyendo el Aeropuerto Internacional Rey Salman en Riad y el Aeropuerto Internacional Hamad en Doha. Sumado a las capitales, el recorrido también incluirá paradas en ciudades saudíes clave como Al‑Hofuf y Dammam, ampliando la red de movilidad y facilitando el transporte de pasajeros dentro del territorio saudí. Las autoridades estiman que el proyecto tendrá una capacidad para transportar alrededor de 10 millones de pasajeros por año, lo que permitirá incrementar considerablemente la movilidad entre ambos puntos a través de un medio más económico en comparación con los vuelos comerciales. Por su parte, el proyecto aún se encuentra en la primera etapa de planificación, por lo que se estima que podría estar operativo hacia el año 2030. Ambos países buscan atraer inversiones extranjeras con este proyecto. Se espera que la nueva línea genere miles de empleos en la región y potencie el turismo. El tren también facilitará el comercio entre Arabia Saudita y Qatar. Las autoridades planean implementar tecnología avanzada para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio.