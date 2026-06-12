La Selección Argentina es, con casi el 80% de las respuestas, el principal candidato a ganar el Mundial 2026, que se juega en estos días en los Estados Unidos, Canadá y México.
El dato surge de un relevamiento que hizo el sitio de apuestas Betano Argentina, entre los usuarios de su plataforma.
Campeón del Mundo en Qatar 2022, el equipo que dirige Lionel Scaloni y que tiene a Lionel Messi como capitán repetirá el título para el 78,7% de quienes participaron en el relevamiento.
Recién con el 3,68% se ubica la Portugal de Cristiano Ronaldo y con el 3,46% está la Francia de Kilyian Mbappé. Cierran la encuesta Países Bajos (2,95%) y el ganador de la Eurocopa del año pasado, España (2,56%).
La vigencia de Messi es otro de los hallazgos de la encuesta. Con 38 años y por jugar su sexto Mundial, está en la consideración de los usuarios de Betano el futbolista que dará más asistencias durante el torneo.
El 29,03% cree que será así. Lo siguen el portugués Bruno Fernandes (16,13%) y los españoles Lamine Yamal (12,9%) y Pedri (9,68%) y el francés Michael Olise (12,9%).
Messi también está entre los cinco favoritos para ser el máximo goleador del torneo. Ese listado encuentra en su cima a Mbappé (27,97%) y segundo, a Julián Álvarez (18,03%). Además de ellos tres, se encuentran Ousmane Dembelé (Francia, con el 8,2%) y Harry Kane (Inglaterra; 7,65%). El 6,56% confía en el capitán argentino.
La encuesta fue realizada entre los usuarios de Betano Argentina, plataforma que pertenece a Kaizen Gaming, una de las mayores empresas de tecnología de juegos del mundo. Con presencia en Europa, América y África, emplea a más de 3000 personas en todo el mundo.