NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES JUNIO 9: La Selección argentina goleó por 3 a 0 a Islandia y culminó de una buena manera su etapa preparatoria, en un amistoso internacional jugado esta noche en en el Jordan-Hare Stadium de Aubrun, Alabama, a dos días del comienzo del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el combinado nacional goleó con tantos del mediocampista Valentín Barco, a los 7 minutos del primer tiempo, el astro Lionel Messi, de penal a los 26 del complemento, y el volante Thiago Almada, a los 41 de la segunda mitad..FOTO NA:@Argentina

La Selección Argentina es, con casi el 80% de las respuestas, el principal candidato a ganar el Mundial 2026, que se juega en estos días en los Estados Unidos, Canadá y México.

El dato surge de un relevamiento que hizo el sitio de apuestas Betano Argentina, entre los usuarios de su plataforma.

Campeón del Mundo en Qatar 2022, el equipo que dirige Lionel Scaloni y que tiene a Lionel Messi como capitán repetirá el título para el 78,7% de quienes participaron en el relevamiento.

Recién con el 3,68% se ubica la Portugal de Cristiano Ronaldo y con el 3,46% está la Francia de Kilyian Mbappé. Cierran la encuesta Países Bajos (2,95%) y el ganador de la Eurocopa del año pasado, España (2,56%).

Lionel Messi, candidato a ser el mayor asistidor y entre los cinco potenciales goleadores del Mundial Fuente: Imagn Images John Reed

La vigencia de Messi es otro de los hallazgos de la encuesta. Con 38 años y por jugar su sexto Mundial, está en la consideración de los usuarios de Betano el futbolista que dará más asistencias durante el torneo.

El 29,03% cree que será así. Lo siguen el portugués Bruno Fernandes (16,13%) y los españoles Lamine Yamal (12,9%) y Pedri (9,68%) y el francés Michael Olise (12,9%).

Messi también está entre los cinco favoritos para ser el máximo goleador del torneo. Ese listado encuentra en su cima a Mbappé (27,97%) y segundo, a Julián Álvarez (18,03%). Además de ellos tres, se encuentran Ousmane Dembelé (Francia, con el 8,2%) y Harry Kane (Inglaterra; 7,65%). El 6,56% confía en el capitán argentino.

Mbappé, candidato a ser goleador del Mundial Fuente: REUTERS Gonzalo Fuentes

La encuesta fue realizada entre los usuarios de Betano Argentina, plataforma que pertenece a Kaizen Gaming, una de las mayores empresas de tecnología de juegos del mundo. Con presencia en Europa, América y África, emplea a más de 3000 personas en todo el mundo.