El presidente paraguayo Santiago Peña confirmó que su país asumirá el costo total de construcción del puente internacional sobre el río Pilcomayo que unirá Pozo Hondo con Misión La Paz, en la provincia de Salta. La decisión sorprendió a más de uno porque en proyectos que incumben a dos países, lo habitual es negociar esquemas de financiamiento compartido. El anuncio se realizó el pasado 18 de abril de y es parte del avance del Corredor Vial Bioceánico, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región porque busca unir Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. La estructura cruzará el río Pilcomayo, que funciona como frontera natural entre Argentina y Paraguay. El Corredor Bioceánico es una red vial de más de 3.400 kilómetros que busca unir los puertos del sur de Brasil (sobre el Atlántico) con los puertos del norte de Chile (sobre el Pacífico), atravesando el Chaco paraguayo y el norte argentino. El cruce entre Pozo Hondo y Misión La Paz es uno de los puntos más sensibles de toda esa traza. La zona tiene un potencial productivo importante, pero enfrenta limitaciones estructurales de acceso y conectividad. La distancia desde Pozo Hondo hasta Asunción supera los 750 kilómetros, lo que reduce el margen de competitividad para los productores locales que necesitan llegar a mercados externos. Peña destacó que la obra agilizará sectores como la agricultura, la ganadería y la industria, además de reducir costos logísticos y tiempos de exportación. El acceso a los puertos chilenos también abriría una ventana directa a los mercados asiáticos. El estado de avance del corredor es desigual según el tramo. El Lote 2, en la zona de Mariscal Estigarribia, ya alcanza el 35% de ejecución, y Peña proyectó que las obras estarán finalizadas a comienzos de 2027. En cuanto al puente en sí, quedan varios interrogantes: Para Argentina, sobre todo para Salta, el proyecto tiene un impacto directo ya que la provincia forma parte del sistema logístico que engloba toda la integración regional. Con el puente a disposición, el norte del país quedaría posicionado como un corredor de tránsito clave para el comercio entre el Atlántico y el Pacífico, con beneficios directos para exportadores y operadores de carga pesada de toda la región.