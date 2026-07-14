El calendario oficial permitirá acumular seis días de descanso distribuidos en dos fines de semana largos.

Es oficial | Declaran feriado el lunes 20 de julio y habrá otro asueto tras el 13 de julio

Después del puente festivo del 13 de julio, correspondiente al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, los colombianos volverán a disfrutar de otro descanso nacional apenas una semana después. El lunes 20 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia, será nuevamente feriado en todo el país, lo que completará seis días de descanso durante el mes al sumar los sábados, domingos y los dos lunes festivos.

La coincidencia de estas fechas convierte a julio en uno de los meses con mayor cantidad de jornadas de descanso del segundo semestre, impulsando el turismo interno, los viajes por carretera y la ocupación hotelera en diferentes regiones del país.

¿Por qué julio tendrá 6 días de descanso con dos fines de semana largos?

El calendario oficial de Colombia dejó dos puentes festivos consecutivos durante julio.

En total, quienes descansan los festivos nacionales podrán disfrutar de las siguientes jornadas:

Sábado 11 de julio.

Domingo 12 de julio.

Lunes 13 de julio (Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá).

Sábado 18 de julio.

Domingo 19 de julio.

Lunes 20 de julio (Día de la Independencia).

Aunque no se trata de seis días consecutivos, sí representan seis jornadas de descanso repartidas en dos fines de semana largos, una situación poco frecuente dentro del calendario colombiano.

¿Qué se celebra el lunes 20 de julio?

El 20 de julio es una de las fechas patrias más importantes del país. Ese día se recuerda el Grito de Independencia de 1810, considerado el punto de partida del proceso que llevó a la emancipación de Colombia del dominio español.

Cada año, esta jornada se conmemora con:

Desfiles militares.

Actos protocolarios.

Ceremonias oficiales.

Eventos culturales y cívicos.

Actividades organizadas por alcaldías y gobernaciones.

Al ser una fecha histórica, el festivo no cambia de día, incluso cuando coincide con un día diferente al lunes.

¿Por qué el feriado del 20 de julio no se traslada por la Ley Emiliani?

En Colombia, la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varios festivos religiosos y cívicos deben trasladarse al lunes siguiente para favorecer los fines de semana largos.

Sin embargo, algunas celebraciones conservan siempre su fecha original debido a su importancia histórica para el país. Entre ellas se encuentran:

Año Nuevo.

Jueves y Viernes Santo.

Día del Trabajo.

Día de la Independencia (20 de julio).

Batalla de Boyacá (7 de agosto).

Inmaculada Concepción.

Navidad.

Por esta razón, el descanso correspondiente al 20 de julio siempre se disfruta ese mismo día.

¿Quiénes descansarán durante el feriado del 20 de julio?

El festivo aplicará para la mayoría de los trabajadores cobijados por la legislación laboral colombiana y también para los estudiantes de colegios, universidades e instituciones educativas que suspenden actividades durante la jornada.

No obstante, continuarán operando normalmente sectores esenciales como:

Servicios de salud.

Fuerza Pública.

Transporte.

Atención de emergencias.

Hoteles.

Restaurantes.

Parte del comercio.

Los empleados que deban trabajar durante el festivo tendrán derecho al pago de los recargos establecidos por la ley.

¿Cuáles son los próximos festivos en Colombia después del 20 de julio?

Una vez finalice el puente festivo del Día de la Independencia, el calendario nacional continuará con varias fechas de descanso durante el segundo semestre del año.

Los próximos feriados serán: