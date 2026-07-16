Ya es oficial | Bancolombia y Banco Agrario cierran masivamente en todo el país y las operaciones se cancelan por 24 horas

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Las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario no prestarán atención presencial en todo el país durante el domingo 20 de julio de 2026 , cuando Colombia conmemora el Día de la Independencia, uno de los festivos nacionales del calendario. Durante esa jornada, los clientes deberán realizar sus operaciones a través de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

Como ocurre en cada feriado nacional, las entidades financieras ajustan su funcionamiento y suspenden la atención en sucursales físicas. No obstante, las aplicaciones móviles, la banca virtual y otros servicios electrónicos continuarán disponibles para realizar transferencias, pagos, consultas y otras operaciones habituales.

¿Por qué Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus oficinas el 20 de julio?

El cierre responde a la celebración del Día de la Independencia de Colombia, una fecha patria que se conmemora cada 20 de julio y que está reconocida como feriado nacional y bancario en el país. Durante esta jornada, las entidades financieras suspenden la atención presencial en sus oficinas y sucursales.

La fecha recuerda los acontecimientos del 20 de julio de 1810, considerados el inicio del proceso de independencia del país, y hace parte del calendario oficial de festivos de Colombia.

¿Qué servicios seguirán funcionando durante el festivo?

Aunque las oficinas físicas permanecerán cerradas, los usuarios podrán continuar realizando la mayoría de sus operaciones mediante los canales alternativos de cada entidad.

En el caso de Bancolombia, estarán disponibles:

La aplicación Mi Bancolombia.

La Sucursal Virtual.

Cajeros automáticos.

Corresponsales bancarios autorizados.

Por su parte, los clientes de Banco Agrario podrán utilizar:

La App Banco Agrario.

La banca virtual.

Cajeros automáticos.

Corresponsales bancarios habilitados.

Algunas operaciones interbancarias podrían reflejarse de acuerdo con los tiempos de procesamiento establecidos por cada entidad financiera.

Ya es oficial | Bancolombia y Banco Agrario cierran masivamente en todo el país y las operaciones se cancelan por 24 horas Banco Agrario - Colombia

¿Cuándo volverán a abrir las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario?

Una vez finalizado el festivo del 20 de julio, las oficinas retomarán su atención presencial el lunes 21 de julio, respetando los horarios habituales de cada sucursal. Se recomienda a quienes deban realizar trámites que requieren atención en ventanilla programarlos con anticipación para evitar contratiempos.

¿Qué otros festivos quedan en Colombia después del 20 de julio?

Tras el Día de la Independencia, el calendario nacional de 2026 continuará con las siguientes fechas festivas: