Un grupo de trabajadores tendrá la oportunidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo tras la decisión de decretar un nuevo feriado el próximo viernes 17 de abril que dará lugar a tres días de descanso. Además, este será el primer asueto del cuarto mes del 2026 para estas personas tras el descanso extendido de Semana Santa. Tras el inicio de las clases y en un mes que no tendrá más feriados, estos argentinos alcanzados por las tres jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada tras el fin de la temporada de verano. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El viernes 17 de abril será feriado en estas localidades: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar tras el fin de la temporada alta de verano. Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El último feriado a nivel nacional fue el de Carnaval. El próximo descanso será en mayo, cuando tendrá lugar el fin de semana largo del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador.