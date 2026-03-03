El Gobierno Nacional confirmó que el lunes 23 de marzo se unificará con el feriado nacional correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del martes 24 y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario. No obstante, se anunció que el feriado del lunes 23 de marzo será bajo la característica de “día no laborable”, por lo cual no podrá ser aprovechado por todas las personas. Con la unificación del lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos al feriado de índole nacional por el 24 de marzo, habrá un fin de semana largo de cuatro días. Sin embargo, el 23 es de carácter no laborable, de modo tal que cada empresa y comercio tendrá la potestad de decidir si toma el feriado como tal o realiza las actividades normalmente. Por su parte, el martes 24 de marzo es inamovible y nacional, por lo que sí aplicará para toda la población. El calendario de feriados y días no laborales en Argentina para cada mes del año 2026 quedó establecido de la siguiente manera: Marzo: Abril: Mayo: Junio: Julio: Agosto: Octubre: Noviembre: Diciembre: