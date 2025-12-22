El Gobierno de Misiones decretó un feriado local para el viernes 26 de diciembre, en conmemoración del aniversario fundacional de una localidad. Esta fecha se suma al feriado nacional del jueves 25 por Navidad, creando un fin de semana largo de cuatro días para quienes trabajan allí.

¿Quiénes tendrán feriado el viernes 26 de diciembre?

El viernes 26 será feriado para los habitantes de Leandro N. Alem, en el centro-sur de Misiones. La medida alcanza a la administración pública local y será optativa para comercios y actividades privadas, quedando a decisión de cada empleador otorgarlo o no.

Fundada oficialmente en 1926, aunque con registros de pobladores desde 1904, Alem es cabecera del departamento homónimo y su nombre rinde homenaje a Leandro Nicéforo Alem, político argentino del siglo XIX, líder de la Revolución del Parque y fundador de la Unión Cívica Radical.

La ciudad se destaca por su agenda de eventos :

Fiesta Nacional de la Navidad : uno de los encuentros más convocantes de diciembre.

Fiesta Provincial de la Cerveza : impulsada por las colectividades alemanas.

FERICOOP: la feria provincial del cooperativismo que reúne instituciones, comercios y emprendedores.

Próximo feriado nacional en Argentina

A nivel nacional, el próximo feriado será el jueves 25 de diciembre por Navidad. Esta fecha es inamovible y no genera fin de semana largo por sí sola, ya que cae jueves.

Calendario de feriado 2026 en Argentina

El calendario oficial incluye las siguientes fechas: