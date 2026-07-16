Luego del feriado del 9 de julio, un grupo de trabajadores tendrá un nuevo día no laborable antes de que termine el mes.

Se trata del viernes 31 de julio, fecha en la que se conmemorará un nuevo aniversario fundacional de Saladillo , en la provincia de Buenos Aires.

Como ocurre con distintas celebraciones patronales y aniversarios de ciudades bonaerenses, el feriado alcanzará a determinados empleados y permitirá que muchos disfruten de un fin de semana largo.

¿Por qué será feriado el 31 de julio en Saladillo?

El 31 de julio se conmemora el aniversario de la fundación de Saladillo, motivo por el cual el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció un feriado local para celebrar la fecha.

La ciudad fue fundada el 31 de julio de 1863 y es la cabecera del partido homónimo, ubicada a 180 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205, en una zona de extensas llanuras.

Si bien el Partido de Saladillo había sido creado años antes, el 25 de diciembre de 1839, por decreto del entonces gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas, su desarrollo económico y social tomó impulso recién con la fundación del pueblo, 23 años después.

La medida alcanza principalmente a los trabajadores de la administración pública municipal y, según la actividad, también puede extenderse a empleados de bancos, instituciones educativas y comercios, aunque en el sector privado la adhesión dependerá de cada empleador.

Confirmado: decretan feriado para el 31 de julio y estos trabajadores tendrán un nuevo fin de semana largo

¿Quiénes tendrán descanso y cómo funcionarán los servicios?

El feriado beneficiará principalmente a quienes trabajen dentro del partido de Saladillo. Durante esa jornada es habitual que:

No haya atención en las dependencias municipales.

Se modifique el funcionamiento de algunas oficinas públicas.

Los bancos y otros organismos puedan adherir.

Algunos comercios abran con horarios especiales, mientras que otros permanezcan cerrados.

Por ese motivo, quienes tengan que realizar trámites o viajar a la ciudad durante esa fecha deberán consultar previamente el funcionamiento de los servicios.

Feriados locales: por qué existen y a quiénes alcanzan

En la provincia de Buenos Aires es habitual que distintos municipios cuenten con feriados por aniversarios fundacionales o fiestas patronales. Estas jornadas no son feriados nacionales, sino que tienen validez únicamente dentro del distrito correspondiente.

El objetivo es reconocer la historia y la identidad de cada comunidad, además de fomentar las celebraciones locales y el movimiento turístico.

En este caso, el beneficio alcanza exclusivamente al partido de Saladillo, por lo que el resto del país continuará con actividad normal el 31 de julio.