Decretan feriado el viernes 20 de noviembre y tendrán un fin de semana largo todos estos trabajadores de Porvenir y Pedro Luro.

Las localidades de Povenir (partido de Florentino Ameghino) y Pedro Luro (partido de Villarino), pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, tendrán un feriado por su aniversario fundacional el próximo viernes 20 de noviembre.

En consecuencia, muchos trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo de tres días, del viernes 20 al domingo 22.

Según el artículo 1 de la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se declara no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, “los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026″.

Por qué es feriado el 20 de noviembre en Porvenir y Pedro Luro

Cada 20 de noviembre, Porvenir y Pedro Luro conmemoran los aniversarios de sus fundaciones. La fecha figura todos los años en el calendario bonaerense de feriados y asuetos locales de noviembre.

En 2026, el 20 cae viernes por lo que el descanso se suma al fin de seman y forma un fin de semana largo de tres día para muchos trabajadores.

Decretan feriado el viernes 20 de noviembre y tendrán un fin de semana largo todos estos trabajadores de Porvenir y Pedro Luro. Brian A Jackson

Cabe destacar que se aplica en las localidades mencionadas y no aplica en los partidos de Florentino Ameghino y Villarino .

A quiénes alcanza el feriado

Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno, el viernes 20 de noviembre es no laborable para:

Trabajadores de la Administración Pública.

Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, es feriado optativo para:

Industria, comercio y restantes actividades.

Esto quiere decir que el empleador decide si se trabaja o no durante esa jornada.

En conclusión, el feriado alcanza a trabajadores de la Administración Pública y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para el resto, será optativo y dependerá de la voluntad del empleador.