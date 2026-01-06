El 9 de enero será feriado

Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo viernes 9 de enero que dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días seguidos y será el primero del 2025 tras el receso de Año Nuevo del 31 de diciembre y el 1 de enero.

Los trabajadores alcanzados por este asueto extra podrán realizar una mini escapada, ya que tendrán un descanso adicional que se puede combinar con las vacaciones en el medio de la temporada alta de verano de enero.

Viernes 9 de enero: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no solo se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para dos partidos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El viernes 9 de ener será feriado en esta localidad que tendrá un fin de semana largo de 3 días para poder descansar:

Atalaya, Provincia de Buenos Aires.

El 9 de enero será feriado en la Provincia de Buenos Aires. ChatGPT

¿Quiénes podrán disfrutar de un nuevo feriado el viernes 9 de enero?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Durante el fin de semana del sábado 10 y el domingo 11 se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de esta localidad. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 9 de enero0

1927: nacimiento en Argentina del escritor y militante Rodolfo Walsh.

1967: nacimiento del futbolista argentino Claudio Paul Caniggia.

1820: levantamiento del Ejército en San Juan.

1846: inicio del Combate del Tonelero.

Día del Ascenso en Globo (conmemoración internacional).

2020: se registra la primera muerte por COVID-19 a nivel mundial.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será en Carnaval

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

A nivel nacional, el próximo feriado será el jueves 25 de diciembre por Navidad. Esta fecha es inamovible y no genera fin de semana largo, ya que cae jueves, pero se incorpora al feriado del 24.

Además, el Gobierno nacional decretó feriado para todos los trabajadores de la Administración Pública para el 31 de diciembre, mientras que los empleados autorizados por sus jefes, tendrán un descanso en esta fecha o una jornada reducida que se suma al feriado del 1 de enero (Año Nuevo).

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El calendario oficial incluye las siguientes fechas:

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Güemes

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Los fines de semana extra largos confirmados del 2025