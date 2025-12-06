Con la llegada del verano, muchos argentinos ya comienzan a planificar escapadas y viajes, y una de las claves para organizarse es conocer los primeros feriados del 2026.

El nuevo año tendrá descansos inamovibles, jornadas trasladables y su primer fin de semana largo recién en febrero, impulsado por los feriados de Carnaval.

Además, para esta temporada regirá el Decreto 614/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que habilita el traslado de feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo, ampliando la posibilidad de sumar fines de semana extendidos.

Cuándo será el primer feriado del 2026

El primer feriado del año será el jueves 1° de enero, correspondiente al Día de Año Nuevo, establecido como inamovible según la Ley 27.399.

Al tratarse de una fecha fija y no trasladable, no generará fin de semana largo.

Cuál será el primer fin de semana largo del 2026

El primer fin de semana extra largo llegará con los feriados de Carnaval, programados para:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Estas fechas permitirán disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, configurando así el primer fin de semana largo del 2026 y uno de los más elegidos para viajes dentro del país.

El Carnaval siempre se celebra los dos días previos al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Su ubicación depende de la fecha de la Pascua, ya que debe ocurrir al menos 47 días antes del Domingo de Resurrección.

Por esa razón, en 2026 se ubica en la segunda mitad de febrero.

Fecha por fecha: todos los feriados del 2026

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Qué cambia con la nueva reglamentación de feriados

El Decreto 614/2025 introdujo un cambio relevante para 2026. Los feriados nacionales que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente.

Antes, esta situación no estaba claramente contemplada en la normativa vigente. Con la nueva disposición. La Jefatura de Gabinete será la autoridad de aplicación y podrá dictar normas complementarias o aclaratorias.

Este cambio abre la posibilidad de que el calendario argentino cuente con más fines de semana largos, aunque aún resta que el Gobierno confirme oficialmente el cronograma completo para 2026.