Tras el feriado por el Día del Trabajador, un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo en la previa del Día de la Revolución. Se trata del asueto del viernes 8 de mayo, el cual dará paso a tres días seguidos de descanso. Esa vez no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un descanso para algunos trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Se celebrará el aniversario fundacional del Partido de la Costa y de Luján, por lo que habrá un cese de tareas en el sector público y será una jornada no laboral opcional para los privados. Se espera que las autoridades organicen distintas actividades para conmemorar la fecha. Además, será una oportunidad para despedir las últimas temperaturas templadas antes del invierno. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: