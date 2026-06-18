El 19 de junio se conmemora una de las fechas más recientes del calendario cívico de Estados Unidos. Aunque fue reconocida oficialmente hace apenas unos años, cada vez cobra mayor relevancia y muchos trabajadores aprovechan la jornada para participar en actividades culturales, descansar o hacer planes durante el fin de semana largo.

Sin embargo, antes de organizar cualquier actividad, conviene verificar si el estado donde resides reconoce la fecha como feriado oficial, ya que su adopción no fue uniforme en todo el país.

En los lugares donde sí se considera día festivo, los trabajadores que tengan derecho al descanso deben recibir su salario conforme a la legislación correspondiente.

¿Qué es Juneteenth?

Conocido como Juneteenth, este día festivo federal fue establecido en 2021 durante la administración del entonces presidente Joe Biden. Su nombre surge de la combinación de las palabras inglesas June (junio) y nineteenth (diecinueve).

La fecha recuerda el 19 de junio de 1865, cuando el general Gordon Granger llegó a la ciudad de Galveston para anunciar oficialmente la libertad de más de 250,000 personas esclavizadas en Texas. Este acontecimiento es considerado uno de los momentos más significativos en la historia estadounidense, ya que marcó el fin efectivo de la esclavitud tras la Guerra Civil.

Servicios afectados por celebración de Juneteenth

Al tratarse de un feriado federal, diversas instituciones y empresas suelen suspender actividades o modificar sus horarios de atención . Este viernes habrá:

Cierre de oficinas gubernamentales.

Suspensión de operaciones en numerosos bancos, incluidos Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, PNC, Citi y Capital One.

Funcionamiento normal de la mayoría de los cajeros automáticos.

Posibles cierres o ajustes de horario en empresas privadas.

Suspensión del servicio postal federal.

Celebraciones y actividades

Juneteenth también se convirtió en una jornada de encuentro comunitario y reflexión histórica. En distintas ciudades del país suelen organizarse eventos como:

Presentaciones culturales y artísticas.

Conciertos al aire libre.

Desfiles conmemorativos.

Exhibiciones históricas.

Espectáculos de fuegos artificiales.

Por su relevancia histórica, muchas personas consideran esta fecha como una especie de “segunda independencia” de Estados Unidos, al simbolizar el fin de la esclavitud y la ampliación de los derechos y libertades para millones de personas.

Estados con feriado oficial este 19 de junio

Estos son los estados y jurisdicciones donde Juneteenth se reconoce de manera permanente como un feriado estatal remunerado:

Alabama

Colorado

Connecticut

Dakota del Sur

Delaware

Georgia

Idaho

Illinois*

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Missouri

Nebraska

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Oregón

Tennessee

Texas

Virginia

Virginia Occidental

Utah

Washington

Washington D. C.

Existen algunos casos particulares como California, donde los empleados estatales pueden elegir tomar libre el día de Juneteenth. Por su parte, Pensilvania lo reconoce como una “observación oficial anual”, otorgando una jornada remunerada a los trabajadores estatales que dependen de la oficina del gobernador.