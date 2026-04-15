En la previa de los dos fines de semana largos de mayo, un grupo de habitantes de la provincia de Buenos Aires se prepara para disfrutar de un nuevo feriado con descanso extendido de tres días consecutivos. Se trata de una jornada no laborable decretada por el aniversario fundacional de una localidad bonaerense, que celebrará la fecha con una agenda de actividades culturales y festivas pensadas para convocar a toda la comunidad. Esta oportunidad alcanzará a los habitantes de Tres Arroyos, que disfrutarán de un descanso extra largo con motivo del 142° aniversario de la fundación de la ciudad, declarado día no laborable a nivel local. En el marco de la celebración, el Municipio organizará una serie de actividades que incluirán actos oficiales, espectáculos musicales, charlas patrimoniales y un desfile. Todos con entrada libre y gratuita. El feriado alcanzará a la administración pública, mientras que los trabajadores del sector privado dependerán de lo que disponga cada empleador. Los argentinos podremos disfrutar de un nuevo fin de semana largo, que se extenderá del viernes 1 al domingo 3 de mayo. El descanso se debe al feriado por el Día del Trabajador, una fecha que recuerda a los obreros de la fábrica McCormick, víctimas de una violenta represión durante las protestas laborales de 1886. En aquella época, las jornadas laborales podían extenderse hasta 18 horas diarias. En la ciudad de Chicago, la organización Noble Order of the Knights of Labor nucleaba a gran parte de los trabajadores y lideraba una intensa campaña para limitar la jornada laboral a ocho horas. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya tiene definidas varias fechas clave: