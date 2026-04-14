Tras el fin de semana largo por Semana Santa, un grupo de trabajadores volverá a disfrutar de un feriado y un descanso extendido por 3 días. El asueto se da en el marco de una ley histórica que recuerda la creación del primer centro de educación media. El viernes próximo se conmemorará el Día del Profesor Neuquino, fecha que garantiza un fin de semana de 3 días para quienes desarrollen tareas en los niveles secundarios y terciarios. El viernes próximo no deberán trabajar lo profesores neuquinos, quienes tienen garantizado un fin de semana de 3 días para quienes desarrollen tareas en los niveles secundarios y terciarios. Desde Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) confirmaron que tanto los docentes como los estudiantes gozarán de un cese de actividades. A diferencia del Día del Profesor (que se celebra a nivel nacional), la provincia cuenta con su propia efeméride que fue establecida mediante la Ley Provincial 1876 y el Decreto 5164/1990. Se conmemora la creación del primer Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM 1) en la localidad de Centenario. El acontecimiento fue el inicio de la autonomía y expansión del sistema educativo medio, que hasta entonces dependía exclusivamente de estructuras nacionales. De esta manera, el alcance del asueto será para los siguientes niveles: Estas son las fechas para los descansos de 3 días en Argentina: El calendario oficial de feriados quedó de la siguiente manera: