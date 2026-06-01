El gobierno federal de Estados Unidos trasladó el feriado del 4 de julio al viernes 3 de julio de 2026, dado que el Día de la Independencia cae este año en sábado. La medida convierte ese viernes en día no laborable oficial en todo el país: cierran bancos, oficinas públicas, escuelas, tribunales y el servicio postal .

El traslado se aplica de forma automática bajo el Código Federal 5 U.S.C. 6103(b) , que establece que cuando un feriado nacional cae en sábado, el viernes anterior es el día de descanso reconocido. No requiere ninguna acción por parte de los trabajadores ni de las instituciones: el viernes 3 de julio de 2026 se celebra, a todos los efectos, el Día de la Independencia.

¿Por qué el gobierno pasó el feriado del 4 de julio al viernes?

Cuando un feriado federal cae en sábado, la ley federal ordena que el viernes inmediato anterior sea el día oficial de descanso para los empleados del gobierno. Así lo establece la Office of Personnel Management (OPM) confirmó que el viernes 3 de julio de 2026 es la fecha observada para el Día de la Independencia.

El traslado no es una decisión discrecional del gobierno: es un mecanismo automático que se activa cada vez que el 4 de julio coincide con sábado. El resultado práctico es un fin de semana largo de tres días —viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio— con el primer día como feriado oficial pago para los trabajadores federales.

El traslado se aplica de forma automática bajo el Código Federal 5 U.S.C. 6103(b), que establece que cuando un feriado nacional cae en sábado, el viernes anterior es el día de descanso reconocido.

¿Qué cierra el viernes 3 de julio y cómo afecta al público?

Al tratarse de un feriado federal, el viernes 3 de julio suma un día de descanso al mes de julio con cierres generalizados en todo el país. Bancos, agencias del gobierno, escuelas públicas, tribunales federales y el servicio postal suspenden sus operaciones ese día.

Cualquier trámite que dependa de estas instituciones debe realizarse antes del jueves 2 de julio o postergarse al lunes 6. En cuanto a los mercados financieros, la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq también cierran el viernes 3 de julio en observancia del feriado.

Qué cierra el viernes 3 de julio de 2026