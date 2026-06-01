Lo confirmó Educación | Los alumnos no tendrán clases durante 5 lunes y habrá descansos prolongados en todo el país. (Representación creada con IA)

Oficial | Colombia, Venezuela y Ecuador impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

A partir de junio, los estudiantes de todo el país entran en una seguidilla de lunes sin clases: cinco festivos que caen o se trasladan al lunes y arman fines de semana largos. El primero es el próximo lunes 8 de junio y la última suspensión sin clases de esta tanda será el 17 de agosto.

No es una medida nueva ni una suspensión extraordinaria: son festivos nacionales ya fijados por ley que, al ubicarse al inicio de la semana, le dan a colegios, empresas y familias un puente de tres días, con descanso remunerado para los trabajadores.

Cuáles son los 5 lunes festivos sin clases, del 8 de junio al 17 de agosto

Estos son los próximos cinco lunes en los que los estudiantes no tendrán colegio en todo el país, según el calendario de festivos vigente:

Lunes 8 de junio : Corpus Christi (festivo religioso trasladado al lunes).

Lunes 15 de junio : Sagrado Corazón de Jesús (trasladado al lunes).

Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo.

Lunes 20 de julio : Día de la Independencia (festivo fijo que este año cae lunes).

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladada desde el 15).

Colombia celebrará festivos nacionales ya fijados por ley. ChatGPT - creada con IA

Cada uno arma un fin de semana de sábado, domingo y lunes. Hay un matiz: en los colegios de calendario A —la mayoría de los oficiales—, el 29 de junio suele quedar dentro de las vacaciones de mitad de año y el 20 de julio cae ya con el segundo semestre en marcha, así que conviene revisar el cronograma de cada institución.

Por qué se trasladan al lunes: la Ley Emiliani detrás de los puentes

El mecanismo viene de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que ordena mover al lunes siguiente varios festivos civiles y religiosos cuando no caen ese día. El objetivo es generar descanso continuo, ordenar el ausentismo e impulsar el turismo interno.

No todos se mueven. El 20 de julio es un festivo fijo que en 2026 simplemente cae lunes, igual que el 29 de junio; en cambio, Corpus Christi, el Sagrado Corazón y la Asunción sí se corren al lunes. En total, Colombia tiene 18 festivos en 2026, de los cuales 11 quedan en lunes y arman puente.

Después del 17 de agosto el calendario da un respiro mayor: el siguiente lunes festivo será el 12 de octubre, Día de la Raza, que este año se enlaza con la semana de receso escolar (del 5 al 9 de octubre) y les da a los estudiantes unos 10 días corridos de descanso.