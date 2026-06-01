La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno capitalino analiza declarar el jueves 11 de junio como día feriado oficial con motivo de la inauguración del Mundial 2026. La medida busca facilitar la movilidad en la Ciudad de México y permitir que la población disfrute de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

Aunque junio no contempla descansos obligatorios dentro del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta propuesta podría abrir la puerta a la incorporación de una fecha extraordinaria en algunas entidades del país.

La iniciativa fue presentada previamente por la jefa de Gobierno capitalina, quien explicó que la intención es adaptar las actividades laborales y sociales ante la relevancia del torneo, considerando que México será una de las sedes del Mundial 2026.

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Para que el descanso se haga oficial todavía será necesario publicar el decreto correspondiente en la Gaceta Oficial.

¿Quiénes tendrán feriado el 11 de junio?

Hasta ahora, el posible día feriado únicamente aplicaría para trabajadores y actividades reguladas dentro de la Ciudad de México. Esto significa que no sería un descanso obligatorio de alcance nacional establecido directamente por la Ley Federal del Trabajo, sino una disposición extraordinaria de carácter local.

Las autoridades buscan disminuir el tráfico vehicular y facilitar la movilidad durante la inauguración del Mundial, debido a la gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que se espera durante el torneo.

Además, otras ciudades sede podrían adoptar medidas similares.

Detalles sobre el feriado por el Mundial 2026

De acuerdo con las autoridades, eventos masivos como una Copa Mundial generan impactos importantes en movilidad, transporte, turismo y servicios urbanos.

La implementación de un día de descanso permitiría reducir congestionamientos, mejorar los traslados y facilitar el funcionamiento de actividades económicas y sociales durante jornadas de alta demanda.

Jalisco y Nuevo León también analizan medidas similares

Los gobiernos de Jalisco y Nuevo León manifestaron interés en aplicar estrategias parecidas durante el Mundial 2026.

Entre las alternativas que analizan se encuentran descansos laborales o ajustes de horarios durante fechas clave del torneo.

El objetivo es prevenir problemas de movilidad y mejorar la organización de servicios y actividades durante el evento internacional.

Hasta ahora, ninguna de estas medidas fue oficializada.

¿Por qué el Mundial 2026 podría modificar actividades laborales?

La Copa Mundial de Futbol 2026 será uno de los eventos deportivos más grandes organizados en América del Norte y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

En México, ciudades como la capital del país, Guadalajara y Monterrey serán las sedes de los partidos oficiales, lo que podría provocar ajustes temporales en movilidad, transporte público, oficinas y servicios para atender la llegada de miles de visitantes.