El miércoles 11 de noviembre será feriado para toda la provincia de Buenos Aires en el marco de la visita del papa León XIV al país.

El calendario de noviembre se vio modificado por una serie de asuetos decretados por el Gobierno nacional. Sin embargo, cabe mencionar que tienen alcance territorial limitado, por lo que conviene estar al tanto del alcance de la disposición.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del 11 de noviembre

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, el Gobierno nacional estableció que el miércoles 11 de noviembre será feriado en toda la provincia de Buenos Aires en el marco de la última jornada de la visita del papa León XIV al país.

La medida también estableció una serie de asuetos para facilitar que los fieles se acerquen a las actividades que se realizarán por la visita del Sumo Pontífice.

El primer feriado será el 9 de noviembre y será de carácter nacional, mientras que el martes 10 solo será asueto en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida busca acompañar las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con la visita.

Cronograma de actividades del papa León XIV en Argentina

El lunes 9 de noviembre el papa León XIV permanecerá en Buenos Aires y Claypole con actividades religiosas, sociales y vinculadas al mundo del trabajo. A las 09:15 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, otro con líderes religiosos en el Palacio San Martín y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Decretan feriado el miércoles 11 en Buenos Aires: quiénes podrán disfrutar del asueto. Shutterstock

El martes 10 viajará a Córdoba para dar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar a las 10:00. Luego, a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. Luego regresará a Buenos Aires y, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, el último día de su visita, el papa irá por la mañana al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00 celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Finalmente, a las 13.30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y a las 14:00 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico.

Cómo queda el calendario de feriados de noviembre

Con los feriados decretados, el calendario quedará de la siguiente manera: