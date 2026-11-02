Decretan feriado el 9 y 23 de noviembre para dar paso a dos fines de semana largos de tres días.

El calendario de feriados de noviembre tendrá dos fines de semana largos de tres días en todo el país. Los descansos serán desde el sábado 7 hasta el lunes 9 y del sábado 21 al 23 del corriente mes.
Feriado del lunes 9 de noviembre y primer fin de semana largo del mes
A través del Decreto 1103/2026, el Gobierno decretó feriado en todo el territorio nacional por la visita oficial del papa León XIV, la cual está prevista entre el 8 y 11 de noviembre. El asueto será a nivel país para que los fieles que quieran participar puedan formar parte de las actividades previstas en la agenda del Sumo Pontífice.
En este caso, se trata de una celebración que abarca todo el país, por lo que quienes presten servicios en ese día cobrarán la remuneración normal del día trabajado más otro importa igual, tal como señala la Ley de Contrato de Trabajo. De esta manera, se formará un descanso extendido de tres días.
En este contexto, el cronograma contempla otros feriados locales por la visita papal. El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Por su parte, el miércoles 11 solo será asueto en la provincia de Buenos Aires.
Segundo fin de semana largo por el feriado del 23 de noviembre
El segundo fin de semana largo llegará con el lunes 23 de noviembre, que será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha recuerda a la Batalla de la Vuelta de Obligado y el asueto se trasladará del viernes 20.
De esta manera, habrá otro período de tres días consecutivos de descanso desde el sábado 21 hasta el lunes 23.
Cómo queda el calendario de feriados de noviembre y cuáles quedan en 2026
De cara a lo que resta del año, el calendario quedará de la siguiente manera:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.
- Martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba por la visita del Papa.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa.
- Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.