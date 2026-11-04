El organismo ya difundió el calendario de pagos organizado según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene una prestación destinada a mujeres que tienen o tuvieron siete hijos o más, incluidos los adoptados. Se trata de una Pensión No Contributiva (PNC) mensual, que se actualiza junto con los haberes previsionales y que contempla una serie de requisitos para acceder al beneficio.

En noviembre, el monto de esta prestación supera los $500.000 con el bono extraordinario incluido. Además, el organismo ya difundió el calendario de pagos organizado según la terminación del DNI, que establece cuándo recibirán el depósito las titulares.

ANSES paga más de $500.000 a las madres de 7 hijos: cuánto cobran en noviembre

Durante noviembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 1,93%. Con esta actualización, la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000 alcanza los $514.158,46.

En el caso de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos, el haber mensual asciende a los $444.158,46 y, al incorporar el refuerzo extraordinario, el total alcanza los $514.158,46.

Cabe destacar que la prestación equivale a un haber mínimo y tiene carácter vitalicio. Los otros montos previsionales que se abonan durante noviembre, con el bono incluido, son:

Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ): $425.326,77.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $380.910,92.

Pensión Madre de 7 hijos: $514.158,46

¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Madre de 7 hijos cuáles son los requisitos?

La Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos está destinada a mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, incluidos los adoptados, sin importar su edad ni estado civil. Es una prestación mensual y vitalicia que administra ANSES.

Para solicitarla, las interesadas deben cumplir con determinadas condiciones vinculadas con su nacionalidad, residencia y situación económica. Entre los principales requisitos, se encuentran:

Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).

En caso de ser extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.

No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

El cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

En caso de fallecimiento de la titular, pueden tener derecho a cobrar la prestación el viudo o concubino incapacitado y los hijos menores de edad o con discapacidad, según las condiciones establecidas.

¿Cuándo cobran los titulares de PNC en noviembre? (Foto: ANSES) ANSES

¿Cómo tramitar la Pensión Madre de 7 hijos?

Las mujeres que cumplan con las condiciones establecidas pueden iniciar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar un turno previo.

Antes de acercarse, deben verificar que sus datos personales y vínculos familiares estén correctamente registrados en mi ANSES.

Para comenzar la solicitud, es necesario presentar el DNI original y una copia, además del formulario PS 6.18 de Solicitud de Prestaciones Previsionales. En este último, se debe seleccionar la opción “Otras” en el tipo de prestación solicitada y aclarar “Pensión Madre 7 hijos”.

¿Cuándo paga ANSES en noviembre?

El calendario de pagos de noviembre para las titulares de esta prestación se organiza en función del último número del DNI. Cabe recordar que las fechas de depósitos se han programado en función de los feriados por la visita del papa León XIV.