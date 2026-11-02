Miles de estudiantes podrán disfrutar de una jornada adicional de descanso a mitad de semana.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 , las escuelas públicas de tres distritos de Estados Unidos suspenderán las clases por el Día de los Veteranos, una fecha reconocida como feriado federal.

La suspensión permitirá que los estudiantes tengan una semana escolar de apenas cuatro días, de lunes 9 al viernes 13 de noviembre, con el miércoles como jornada de descanso.

En qué estados y distritos no habrá clases el miércoles 11 de noviembre

La suspensión está contemplada en los calendarios académicos oficiales de tres sistemas educativos:

Nueva York : las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYC Public Schools) establecieron que el miércoles 11 de noviembre no habrá actividad escolar. El calendario 2026-2027 incluye expresamente la indicación “Veterans Day, schools closed” (Día de los Veteranos, escuelas cerradas).

Florida : el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach confirmó la suspensión de actividades. Su calendario identifica el 11 de noviembre como “Fall Holiday; No School & District Offices Closed” (feriado de otoño, sin clases y oficinas del distrito cerradas).

Nuevo México: Albuquerque Public Schools también estableció el cierre de sus instituciones educativas. En su cronograma académico, la fecha aparece identificada como “Veterans Day — Schools closed” (Día de los Veteranos, escuelas cerradas).

La medida alcanzará a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de Nueva York, Palm Beach (Florida) y Albuquerque (Nuevo México), cuyos calendarios académicos contemplan el cierre de las instituciones durante esa jornada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué no habrá clases el 11 de noviembre

La suspensión responde a la celebración del Día de los Veteranos, una fecha reconocida por el Gobierno federal que se conmemora cada 11 de noviembre.

La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM) incluyó la jornada en su calendario oficial de feriados de 2026 y la identificó como “Wednesday, November 11 | Veterans Day” (miércoles 11 de noviembre, Día de los Veteranos).

Cabe mencionar que, si bien la fecha está reconocida en todo el país, luego cada distrito escolar conserva sus propios criterios para organizar el calendario académico .

Qué otros días de noviembre no habrá clases

Los respectivos calendarios escolares tendrán otra modificación importante en noviembre, el Día de Acción de Gracias, que se celebrará el jueves 26.

Los períodos de descanso serán:

Nueva York : las escuelas permanecerán cerradas el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre por el receso de Thanksgiving.

Palm Beach, Florida : no habrá clases durante toda la semana, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre.

Albuquerque, Nuevo México: las instituciones educativas suspenderán sus actividades desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre.

Qué se conmemora el Día de los Veteranos

El Día de los Veteranos es una celebración nacional dedicada a reconocer a las personas que prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU., tanto a quienes continúan en actividad como a quienes ya dejaron el servicio militar.

Su origen está relacionado con el armisticio que puso fin a los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918.

La fecha se conoció inicialmente como Día del Armisticio (Armistice Day), pero en 1954 cambió oficialmente su denominación a Veterans Day para reconocer a los veteranos de todas las guerras en las que participó Estados Unidos.

Cada año se realizan ceremonias, homenajes y desfiles en diferentes ciudades del país.