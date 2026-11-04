Un operativo policial conjunto permitió liberar a 29 animales que vivían encerrados de forma ilegal en la provincia de Catamarca. Personal de seguridad concretó el procedimiento tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en viviendas particulares que llevó al hallazgo de las aves.

El exitoso rescate resulta clave para el ecosistema porque protege de manera directa la biodiversidad autóctona de todo el territorio. Por eso, el avance generó una gran emoción entre diversos grupos de ambientalistas locales y vecinos de la región.

¿Cómo fue el operativo de rescate de las aves?

Los efectivos irrumpieron de manera simultánea en dos domicilios ubicados en la zona de Banda de Varela, al este de la capital catamarqueña. Los inspectores descubrieron a las especies encerradas dentro de jaulas pequeñas y decenas de tramperas preparadas para la caza ilegal.

Las autoridades trasladaron de inmediato a los ejemplares hacia un centro de rehabilitación especializado para su resguardo sanitario. Los veterinarios evaluaron su estado general mientras completaban los trámites legales correspondientes con mucha precaución. Así, el trabajo permitió recuperar a 29 aves silvestres que estaban en cautiverio.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales , dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia. También participaron profesionales de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad , perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente, y personal sumariante de la Unidad Judicial N° 3.

El operativo conjunto permitió recuperar las aves. Policía de Catamarca

El proyecto para reinsertar los animales

Tras el rescate, los animales quedaron bajo el cuidado del área provincial de Biodiversidad, que deberá coordinar las etapas posteriores de atención y resguardo. Primero, habrá una revisión veterinaria para conocer el estado de cada ave antes de definir su evolución.

Luego, los especialistas realizarán una cuarentena estricta para descartar cualquier posible presencia de enfermedades contagiosas. Así, los profesionales garantizarán la supervivencia de cada ejemplar antes de devolverlos definitivamente al monte nativo.

Por último, el equipo técnico planifica liberar a las especies protegidas en áreas naturales específicas de la provincia. Por eso, las autoridades monitorearán su adaptación durante las semanas posteriores al regreso definitivo a la naturaleza.