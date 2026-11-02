La fecha está reconocida oficialmente por el Gobierno federal y modificará la atención de diferentes servicios.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 será feriado federal en Estados Unidos por la celebración del Día de los Veteranos. Durante esta jornada, las oficinas del Gobierno federal permanecerán cerradas y numerosos bancos suspenderán la atención presencial, por lo que millones de trabajadores tendrán una semana laboral más corta.

La medida rige en todo el territorio estadounidense y forma parte del calendario oficial de feriados. Sin embargo, no significa que todos los empleados del sector privado tengan obligatoriamente el día libre, ya que las condiciones dependen de cada empresa y de las normas laborales aplicables.

El portal oficial USA.gov explica: “Durante los días feriados federales las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados”.

Qué estará cerrado el miércoles 11 de noviembre

El Día de los Veteranos es uno de los feriados federales reconocidos por el Gobierno estadounidense. Por eso, habrá modificaciones en la atención de instituciones públicas y entidades financieras.

Entre los principales afectados se encuentran:

Oficinas federales : permanecerán cerradas por el feriado.

Bancos : muchas sucursales no brindarán atención presencial, aunque seguirán disponibles determinados servicios digitales y cajeros automáticos.

Empresas privadas : algunos negocios suspenderán sus actividades, mientras que otros funcionarán normalmente.

Escuelas y oficinas estatales: los cierres dependerán del calendario de cada distrito escolar y de las disposiciones locales.

La fecha está confirmada en el calendario oficial de feriados de 2026 de la Oficina de Administración de Personal (OPM). Shutterstock

En consecuencia, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán tener en cuenta el feriado y verificar los horarios de atención de cada institución.

Por su parte, los empleados federales que habitualmente trabajan de lunes a viernes tendrán una semana de cuatro días laborales, con una interrupción a mitad de semana. El resto de los trabajadores deberá consultar las condiciones de su empleador para confirmar si tendrá descanso remunerado.

Por qué se celebra el Día de los Veteranos el 11 de noviembre

El 11 de noviembre se conmemora el servicio de quienes integraron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Su origen está relacionado con el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial en 1918.

En 1919, el presidente Woodrow Wilson impulsó la conmemoración del Día del Armisticio. Posteriormente, en 1938, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que declaró el 11 de noviembre día feriado en todo el país y, finalmente en 1954, recibió el nombre de Día de los Veteranos.

Desde entonces, cada año, se realizan desfiles, homenajes y ceremonias oficiales. Uno de los actos más importantes tiene lugar en la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.