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En esta noticia Los reclamos de Coninagro

Patricia Bullrich volvió a marcar un matiz dentro del Gobierno de Javier Milei. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ratificó que “el rumbo es el correcto”, pero insistió que son necesarias nuevas medidas para que la recuperación económica alcance a los sectores que todavía permanecen rezagados y les dejó un mensaje directo a empresarios y productores: “Cuenten conmigo”.

La definición surgió durante un encuentro con autoridades de Coninagro, en el que Bullrich recibió los reclamos de productores de distintas regiones y habló sobre la necesidad de generar condiciones para que las empresas puedan crecer.

“En este momento hay sectores que están creciendo muy bien y otros que están muy rezagados y queremos tratar de que todos lleguen a la otra orilla”, planteó la senadora en un video que compartió en su red social.

Una economía que nos permita llegar a todos a la otra orilla.



El rumbo es el correcto. Necesitamos más medidas, como las de ayer, que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo. pic.twitter.com/EWY6KoepOt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 4, 2026

El mensaje vuelve a mostrar el matiz que Bullrich viene construyendo dentro del oficialismo. La senadora no cuestiona el programa económico de Milei. Por el contrario, en su mensaje posterior al encuentro volvió a remarcar: “El rumbo es el correcto”.

Sin embargo, Bullrich insistió en que la estabilización tiene que traducirse en una mejora para más sectores de la economía.

“Necesitamos más medidas, como las de ayer, que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo”, escribió en su cuenta de X.

La referencia fue a los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la situación financiera de las pymes. Bullrich había destacado durante el encuentro con Coninagro que las empresas necesitan crédito para sostener el capital de trabajo.

“Me parece importante, toda empresa necesita crédito para el capital de trabajo, esperemos que esto pueda ayudar a la mejora del sector”, sostuvo.

Pero su planteo fue más amplio. Bullrich señaló que la industria y la construcción también necesitan condiciones para recuperarse y puso el foco en el crecimiento de las empresas.

“Para nosotros es importante la industria, la construcción y que todos los sectores sientan que están apoyados y que tienen perspectiva de crecimiento”, afirmó.

La senadora también insistió con una definición que viene utilizando para describir el objetivo que debería tener la política económica: que las empresas puedan crecer de manera progresiva.

“Una empresa chica tiene que ser mediana el día de mañana y la mediana grande”, sostuvo.

El planteo tiene como antecedente las intervenciones que Bullrich tuvo en las últimas semanas ante empresarios. En el Coloquio de IDEA, la senadora había planteado que las reformas económicas debían llegar a los consumidores y a las empresas y había puesto sobre la mesa problemas vinculados con la competitividad, la presión tributaria y los costos productivos.

Diego Santilli y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Faro Fundación Faro (X)

En octubre, además, mantuvo un almuerzo reservado con más de 30 empresarios durante el Coloquio de IDEA. Allí recibió respaldo al rumbo económico, aunque también reclamos de mayor racionalidad y preocupación por los sectores que todavía no muestran la misma evolución que actividades como energía, minería, tecnología o finanzas.

Ahora, la senadora trasladó ese mismo mensaje a una reunión con representantes del sector agropecuario. El encuentro con Coninagro le permitió recibir de primera mano las dificultades que atraviesan las economías regionales y convertirlas en una agenda parlamentaria.

Los reclamos de Coninagro

Durante la reunión, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, junto con integrantes del Consejo de Administración y productores de distintas regiones, presentó un diagnóstico sobre la situación de la producción agropecuaria.

Entre los principales reclamos aparecieron la infraestructura, el acceso al financiamiento productivo y la necesidad de sostener a los productores afectados por emergencias climáticas.

También se habló sobre el futuro del INTA y el SENASA y sobre distintas iniciativas legislativas vinculadas con el sector, entre ellas las leyes de biocombustibles, semillas y uso de jugos naturales.

El vicepresidente de Coninagro, Marcelo Federici, también puso sobre la mesa la necesidad de preservar la institucionalidad de organismos vinculados con las distintas cadenas productivas, como la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Bullrich en Coninagro. Bullrich en Coninagro.

La entidad, además, planteó la necesidad de mantener una agenda de trabajo permanente con la senadora para transformar los reclamos del sector en iniciativas parlamentarias.

“Iniciamos un hilo de trabajo con la senadora Bullrich que seguro será fructífero a lo largo del tiempo”, afirmó Magnano.

Para Bullrich, el desafío es que la recuperación no quede concentrada en algunos sectores. “Queremos tratar que todos lleguen a la otra orilla”, sostuvo.

Y en esa construcción buscó dejar en claro que pretende ocupar un lugar propio frente al sector empresario y productivo: “Cuenten conmigo, cuenten con lo que estamos haciendo”.