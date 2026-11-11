Decretan feriado el martes 24 de noviembre y se extiende el fin de semana largo para estos trabajadores de Daireaux.

Un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un fin de semana largo de cuatro días.

El feriado del martes 24 se unirá a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional (lunes 23) para extender el descanso a un finde XXL.

Qué se conmemora el martes 24 de noviembre

El martes 24 de noviembre Arboledas, ubicada en el partido de Daireaux, celebrará su aniversario fundacional número 114. Su fundación está ligada a la expansión ferroviaria, lo loteos inmobiliarios rurales y la inmigración europea a principios del siglo XX en el oeste bonaerense.

En agosto de 1910 se inauguró la Estación Arboledas (en el trazado del Ferrocarril Midland, luego operado también en la zona por el Ferrocarril Sud), ubicada justo al lado del casco de la Estancia “San Juan”. El paraje tomó el nombre de Arboledas debido a la cantidad de plantaciones de árboles.

Decretan feriado el martes 24 de noviembre y se extiende el fin de semana largo para estos trabajadores de Daireaux. Shutterstock

En mayo de 1912, la Compañía “Tierras del Sud” remató los terrenos junto a la estación para fundar una colonia agrícola, concretando su creación oficial el 24 de noviembre de ese año. Sin embargo, los trámites del trazado se demoraron hasta 1918 por problemas iniciales con el agua potable.

El pueblo creció rápidamente por la inmigración europea (en su mayoría alemanes, rusos, húngaros, polacos, españoles e italianos) que marcaron la estética cuidada y las costumbres de la localidad.

Decretan feriado el martes 24 de noviembre y se extiende el fin de semana largo para estos trabajadores de Daireaux. Ministerio de Gobierno PBA.

Quiénes disfrutarán del feriado del martes 24

La Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires detalla todos los asuetos locales del territorio bonaerense.

La normativa detalla que será no laborable para la administración pública y el Banco Provincia. En caso de la industria, el comercio y el resto del sector privado, será opcional según la decisión del empleador.

Quiénes tendrán un fin de semana XXL

El lunes 23 de noviembre será feriado nacional por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20). De esta manera, los trabajadores de Arboledas que estén alcanzados por la Resolución 516/2026 tendrán un día más de descanso.

El calendario quedará de la siguiente manera para este grupo: