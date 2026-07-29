ElEuro y dólar cotiza a 1.1399 USD este miércoles, 29 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,11% en relación con el último día.

En el mercado de Euro y dólar, la cotización subió 0.19% en la última semana, pero acumula -1.3% en el último año, lo que sugiere una leve mejora reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy ha mostrado una tendencia al alza en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un aumento en la demanda y confianza en la divisa, lo que podría ser indicativo de un fortalecimiento de la economía.

A pesar de esta tendencia positiva, es importante seguir monitoreando el mercado, ya que factores externos podrían influir en futuros cambios. La estabilidad y sostenibilidad de este aumento dependerán de la situación económica general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 3.09%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.41%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.