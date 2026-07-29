Kristalina Georgieva no vino sola. La directora gerente del FMI trajo consigo a la nueva jefa de la misión para Argentina, Joyce Wong.

La funcionaria llega en reemplazo de Bikas Joshi, quien pasará a tener a cargo la misión de Chile. Joshi había llegado al país en julio del año pasado y fue el responsable de la extendida segunda revisión del programa que tenía previsto comenzar en enero y concluyó en mayo. El reemplazo de Joshi por Wong es parte habitual de la rotación en el Fondo.

Wong es economista sénior en la División de Análisis y Estrategia Regional del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI, y este no sería su primer contacto con Argentina, ya que fue la economista responsable del caso. Sus intereses están vinculados a la desigualdad el mercado laboral y las decisiones de los hogares.

Hasta hace poco se desempeñaba en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde compartió exposiciones con Rodrigo Valdes, director del departamento de Finanzas Públicas del FMI pero quien se había desempeñado como director del Hemisferio Occidental. Valdés fue acusado por el presidente Javier Milei en julio de 2024: “Hubo complicidad del jefe de la misión Argentina del FMI con el Gobierno anterior. Rodrigo Valdés tiene mala intención manifiesta. No quiere que le vaya bien a Argentina. Él tiene otra agenda. Nosotros somos sobrecumplidores con todos, pero prefirieron apoyar el desastre de Massa”. Desde entonces, el funcionario primero dejó de atender en el caso argentino y luego fue movido a la oficina de Finanzas Públicas.

Argentina no será su primer caso en Latinoamérica ya que fue jefa de la misión en Honduras.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES JULIO 27 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. FOTO NA CLAUDIO FANCHI NA Claudio Fanchi

Wong será la encargada de iniciar con la tercera revisión del programa firmado en abril del año pasado. La misma debe comenzar el 31 de julio y revisará las metas a junio de este año.

Si bien el viaje oficial fue presentado como una demostración del estrecho vínculo que el FMI tiene con Argentina, lo cierto es que la visita coincidió con el primer dato de déficit del Gobierno en mucho tiempo.

“En el primer semestre el superávit fiscal alcanzó $6,3 billones, quedando $573.974 millones por debajo del objetivo acordado a junio de 2026. El incumplimiento ocurrió incluso después de que el organismo flexibilizara la meta en mayo en $1,6 billones, reduciéndola de $8,5 billones a $6,9 billones”, observaron desde el Centro de Economía Política (CEPA).

A pesar de que se conociera este indicador, Georgieva elogió la disciplina fiscal del Gobierno en su conferencia y destacó el paso de déficits constantes a la consolidación del superávit.

La revisión que comienza en los próximos días habilitará el desembolso de 636 derechos especiales de giro, equivalente a poco menos de u$s 1000 millones.

Mesa completa: Por el FMI - Luis Cubeddu, Nigel Chalk, Kristalina Georgieva, Wolfgang Andreas Bauer, Joyce Wong y Max Alier. Por Argentina - Leonardo Madcur, Carlos Guberman, Federico Furiase, José Luis Daza, Luis Caputo, Santiago Bausili, Vladimir Werning y Ernesto Talvi

El frente fiscal demuestra dificultades hace meses de la mano de la caída de la recaudación. Es por eso que en la segunda revisión se redujo la meta acordada para este año a 1,4% del PBI. Hasta ahora, el Gobierno suma poco menos de la mitad de la meta, lo que lo obligará a sumar hasta fin de año $ 10 billones adicionales para cumplir con el compromiso, que se revisará en enero de 2027.

En el sentido contrario, la acumulación de reservas es la mejor carta que tiene el Gobierno para mostrar. Las compras del Banco Central superan los u$s 13.000 millones y alcanzó a cumplir la meta de u$s 10.000 millones seis meses antes de la revisión acordada.

Si bien el proceso comenzará en los próximos días, se espera que demore al menos dos meses hasta alcanzarse la aprobación a nivel staff y la del directorio, que habilita el desembolso.