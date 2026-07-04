Cierra el Banco Agrario en Colombia: la entidad financiera permanecerá inactiva durante dos días en todo el país.

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En las próximas semanas se presentarán unas jornadas festivas que modificarán la atención presencial del Banco Agrario y de la mayoría de entidades financieras del país. Estas fechas corresponden al 13 de julio, Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y al 20 de julio, Día de la Independencia.

Con el avance del año, miles de ciudadanos comienzan a revisar sus pagos, vencimientos y trámites para evitar contratiempos. Aunque las sucursales cerrarán durante ambos feriados, seguirán activos los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las plataformas de banca digital.

Muchos usuarios se preguntan cómo afectará este cierre temporal las operaciones bancarias y qué servicios podrán realizarse mientras la red de oficinas permanezca inactiva.

El Banco Agrario cierra por dos días.

El Banco Agrario suspende sus operaciones presenciales

De acuerdo con el calendario oficial, el lunes 13 de julio será feriado nacional por el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ese día, el Banco Agrario y gran parte del sistema financiero no ofrecerán atención presencial, por lo que trámites como retiros por ventanilla, apertura de productos o gestiones en caja deberán adelantarse.

Lo mismo ocurrirá el lunes 20 de julio, Día de la Independencia, cuando nuevamente las sedes permanecerán cerradas. Aun así, los servicios digitales y los cajeros automáticos estarán disponibles, aunque algunas transacciones podrían reflejarse por completo en el siguiente día hábil.

Cierra el Banco Agrario: qué operaciones deben adelantarse

Las entidades financieras suelen recomendar adelantar trámites como depósitos en efectivo, consignaciones interbancarias y diligencias presenciales antes del viernes previo a cada feriado. Esto evita retrasos en acreditaciones o movimientos que dependen de horarios bancarios.

Aunque la banca digital seguirá habilitada, ciertas operaciones —como transferencias entre entidades— podrían procesarse de manera completa en la jornada hábil siguiente, según las políticas de cada banco.

Los próximos feriados

Estos son los próximos feriados que modificarán la atención del Banco Agrario:

Lunes 13 de julio: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.

Las sucursales físicas de los bancos permanecen cerradas durante los feriados.

Ambas fechas conforman fines de semana largos que impactarán los horarios de atención en todo el país.