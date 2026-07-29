El dólar cotiza a 17.43 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 29 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.00%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.46 pesos y un mínimo de 17.42 pesos.

En el mercado de Dólar, la cotización subió 0.23% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 6.60%, reflejando una tendencia bajista anual pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar subió dos jornadas, cayó tres, repuntó una y volvió a bajar cuatro, concluyendo con una clara tendencia bajista y predominio de descensos.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 7.49%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, con un crecimiento constante que se refleja en la estabilidad del mercado. Este aumento en el valor de la moneda puede indicar un fortalecimiento en la confianza de los inversores.

Análisis: La tendencia positiva sugiere un entorno económico favorable, aunque es importante monitorear los factores que podrían influir en su continuidad.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.