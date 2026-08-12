Agosto tendrá un fin de semana extra largo para un grupo de bonaerenses gracias a la coincidencia de dos jornadas de asueto local el viernes 14 y lunes 17 de asueto.

La medida permitirá que determinados trabajadores tengan cuatro días consecutivos de descanso, aunque no todas las actividades quedarán alcanzadas por el feriado del viernes.

Feriado del viernes 14: quiénes podrán descansar

El viernes 14 de agosto se conmemorará el aniversario fundacional de Quilmes . Por esta razón, la jornada tendrá un alcance particular para los trabajadores de la localidad.

Decretan feriado el viernes 14 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores. (Fuente: Shutterstock / Composición Canva) Shutterstock / Composición Canva

El descanso alcanzará a:

Trabajadores de la administración pública local.

Personal del Banco Provincia, que tendrá sus sucursales cerradas.

Empleados del sector privado, dependiendo de la decisión de cada empresa o empleador.

De esta manera, quienes tengan libre el viernes podrán sumar esa jornada al sábado 15, domingo 16 y lunes 17 , y disfrutar de un fin de semana extra largo.

El lunes 17 también será feriado en todo el país

El lunes siguiente será feriado nacional en todo el territorio argentino por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al tratarse de un feriado nacional, alcanzará a trabajadores de todo el país.

Para los habitantes de Quilmes que además tengan descanso el viernes, el calendario quedará conformado por cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral.

¿Cuáles son los próximos feriados de 2026?

Después del fin de semana largo de agosto, todavía quedarán varias fechas importantes en el calendario nacional. Entre ellas se encuentran:

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Así, el aniversario fundacional de Quilmes permitirá sumar un día adicional de descanso justo antes de uno de los feriados nacionales de agosto.